Ehepaar Macron in Indien – KI-Gipfel und Sightseeing

Mehr «International»

Brigitte Macron, Ehefrau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, hat am Rande des KI-Gipfels in Neu Delhi das Humayun-Mausoleum besucht.

Emmanuel Macron am KI-Gipfel in Mumbai. Bild: keystone

Das Grabmal, eine Weltkulturerbe-Stätte, ist in einen idyllischen Park in der indischen Hauptstadt eingebettet und gilt als bauliches Vorbild für das berühmte Taj Mahal.

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, ging der französische Präsident am Morgen in den Strassen von Mumbai joggen.

Die Präsidentengattin kam in Begleitung einer Delegation und war umringt von Journalisten und neugierigen Touristen. Eine Frau sprach sie dabei an und fragte scherzhaft, was sie hier tue und was ihr Mann mache: «Der arbeitet», sagte Macron. Der französische Präsident war zu der Zeit im Tagungszentrum des hochrangig besetzten internationalen Treffens, wo er auch eine Rede hielt. (sda/dpa)