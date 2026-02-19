Ehepaar Macron in Indien – KI-Gipfel und Sightseeing
Brigitte Macron, Ehefrau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, hat am Rande des KI-Gipfels in Neu Delhi das Humayun-Mausoleum besucht.
Das Grabmal, eine Weltkulturerbe-Stätte, ist in einen idyllischen Park in der indischen Hauptstadt eingebettet und gilt als bauliches Vorbild für das berühmte Taj Mahal.
Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, ging der französische Präsident am Morgen in den Strassen von Mumbai joggen.
French 🇫🇷 President Macron jogging in the streets of Mumbai India 🇮🇳. No huge convoys and no Z+ security. Yeh Hai Naya India — It’s New India!— Zahack Tanvir — ضحاك تنوير (@ZahackTanvir) February 17, 2026
pic.twitter.com/LdW9IqmCsT
Die Präsidentengattin kam in Begleitung einer Delegation und war umringt von Journalisten und neugierigen Touristen. Eine Frau sprach sie dabei an und fragte scherzhaft, was sie hier tue und was ihr Mann mache: «Der arbeitet», sagte Macron. Der französische Präsident war zu der Zeit im Tagungszentrum des hochrangig besetzten internationalen Treffens, wo er auch eine Rede hielt. (sda/dpa)