Indien: Mann schmuggelt Gold im Wert von 24'000 Franken als Kofferteile – festgenommen

Am Flughafen im indischen Hyderabad ist ein Mann festgenommen worden, der Gold im Wert von mehr als 2 Millionen Rupien (knapp 24'000 Franken) mittels eines umgebauten Koffers schmuggeln wollte. Der Reisende sei aus Dubai eingereist, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI am Montag unter Berufung auf Zollmitarbeitende. Das Gold in Form von 64 Schrauben und 16 Stangen am Koffer habe insgesamt 454 Gramm gewogen und sei beim Durchleuchten seines Gepäcks entdeckt worden.

In Indien werden immer wieder Goldschmuggler aufgegriffen - sie sind oft kreativ bei ihren Schmuggelmethoden. Gold hat in dem Land einen hohen Stellenwert - das meiste wird importiert. Um Zölle zu umgehen, wird immer wieder versucht, das Edelmetall illegal einzuführen. (sda/dpa)