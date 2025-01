Im Dezember wurden mit einer Rakete zwei Satelliten in den Weltraum geschossen. Bild: keystone

Indien gelingt Zusammenführung zweier Satelliten im All

Meilenstein für die indischen Raumfahrt: Nachdem zwei Satelliten im Dezember mit einer Rakete in den Weltraum geschossen und dort getrennt wurden, haben diese nun erfolgreich wieder aneinander angedockt. Die beiden 220 Kilogramm schweren Satelliten seien in einem «Präzisionsverfahren» wieder zusammengeführt worden, teilte die indische Raumfahrtbehörde Isro am Donnerstag mit. Dies habe zu einem «erfolgreichen Einfangen des Satelliten» geführt.

Die Behörde bezeichnete den Vorgang als «historischen Moment». Ziel der Mission sei die Entwicklung einer Technologie, die für das An- und Abdocken von zwei kleinen Raumfahrzeugen erforderlich ist, erklärte die Raumfahrtbehörde. Frühere Versuche waren aufgrund technischer Problemen verschoben worden.

Nach Russland, den USA und China ist Indien nun das vierte Land, dem ein solches sogenanntes Space Docking Experiment (SpaDeX) gelungen ist.

Laut Isro ist diese Technologie für eine indische Mondmission «unverzichtbar». Wie Indiens Premierminister Narendra Modi im vergangenen Jahr ankündigte, will sein Land bis 2040 eine bemannte Mission zum Mond schicken. Bereits im August 2023 war es Indien als weltweit vierter Nation gelungen, mit einer Raumsonde auf dem Erdtrabanten zu landen. (sda/afp)