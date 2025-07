Video: watson/X

Feuerwerkfabrik in den USA explodiert – sieben Menschen vermisst

Nach einer schweren Explosion in einer Feuerwerksfabrik im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien werden sieben Menschen vermisst.

Das teilten die zuständigen Behörden mit. In dem Areal rund um das Lager bestünde weiterhin Gefahr, weswegen Anwohner nach wie vor nicht zurückkehren dürften. Das Gebiet werde mit Drohnen überwacht.

Ein Video, das sich rasch im Internet verbreitete, zeigt zunächst das brennende Gebäude. Dann kommt es zu einer gewaltigen Explosion – ein riesiger Feuerball ist zu sehen, kurz darauf entzünden sich offenbar Feuerwerkskörper.

Die Explosion hatte sich bereits am Dienstag ereignet. Der Brandschutzchef der örtlichen Behörde, Curtis Lawrence, vermutete eine Kettenreaktion: So könnte ein grosses Feuer in einer der Lagerhallen viele weitere entzündet haben, sagte er in einem Video des Fernsehsenders CBS.

An diesem Freitag wird in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert. Traditionell zünden die Menschen im ganzen Land dann Feuerwerke. (sda/dpa)