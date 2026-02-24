Sieben Tote bei Absturz von Rettungsflugzeug in Indien

Beim Absturz eines Rettungsflugzeugs im Osten Indiens sind alle sieben Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei den Opfern habe es sich um einen Patienten und vier Familienangehörige sowie zwei Besatzungsmitglieder gehandelt.

Etwa 20 Minuten nach dem Start in Jharkand brach der Funk- und Radarkontakt mit dem Flugzeug ab. Bild: keystone

Das berichtete die Zeitung «The Times of India» unter Berufung auf die Polizei des zuständigen Bezirks Chatra im Bundesstaat Jharkhand. Demnach geriet das Turbopropflugzeug des Typs Beechcraft C90 auf dem Flug nach Delhi in ein Gewitter, was zu dem Absturz am Montagabend (Ortszeit) geführt habe.

Etwa 20 Minuten nach dem Start in Jharkand brach der Funk- und Radarkontakt mit dem Flugzeug laut der indischen Zivilluftfahrtbehörde ab. Zuvor habe es wegen des Wetters um die Freigabe für eine Abweichung von der festgelegten Route gebeten, hiess es. Rettungsteams des Distrikts und Ermittler seien später zu der Absturzstelle geschickt worden. (sda/dpa)