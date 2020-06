Tödliche Eskalation an Grenze zwischen Indien und China: Opfer auf beiden Seiten

International

Eskalation zwischen Indien und China: Opfer auf beiden Seiten



Was ist passiert?

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen chinesischen und indischen Soldaten hat es nach Angaben der indischen Armee Tote auf beiden Seiten gegeben.

Demnach starben ein indischer Offizier und zwei indische Soldaten. Auch auf chinesischer Seite habe es Tote gegeben, hiess es in Neu Delhi ohne weitere Details. Der Vorfall habe sich Montagnacht in der umstrittenen Grenzregion Ladakh im Himalaya ereignet. Aus dem chinesischen Aussenministerium hiess es, indische Streitkräfte hätten provokative Streifzüge entlang der Grenze gemacht.

Eine Übersicht über die Spannungen: Video: YouTube/South China Morning Post

Was ist der grössere Zusammenhang?

Zwischen den zwei Nuklearmächten mit den grössten Bevölkerungen der Welt gibt es während der letzten Wochen verstärkte Spannungen. Tausende Soldaten stehen sich an der über 3500 Kilometer langen Grenze gegenüber. Bei den bisherigen Zwischenfällen Ende Mai und Anfangs Juni hatte es nach Faustkämpfen und Steinwürfen mehrere Verletzte gegeben.

bild: google maps/bearbeitung watson

Am 6. Juni sind dann erstmals ranghohe Militärs beider Seiten zusammengetroffen, um die Spannungen abzubauen. Die Gespräche der Kommandeure fanden in der Garnison in Maldo auf der chinesischen Seite der seit Jahrzehnten umstrittenen Grenzlinie in der Himalaya-Region Ladakh im Bereich Chushul statt.

Im Anschluss an die Gespräche sagte ein Sprecher der indischen Armee lediglich, dass beide Seiten weiter über ihre militärischen und diplomatischen Kanäle in Kontakt blieben, «um die gegenwärtige Lage in den Grenzgebieten zwischen Indien und China anzusprechen».

Wie ernst ist die Lage?

Während es häufiger Treffen gibt, unterstreicht die Tatsache, dass es zuletzt auf Generalleutnants-Ebene stattfand, die Ernsthaftigkeit der jüngsten Konflikte. Indische Beobachter sprachen von einer neuen Qualität in den Vorstössen und der Stationierung chinesischer Truppen. Beide Seiten haben ihre Streitkräfte in dem Gebiet verstärkt.

Ranghohe Militärvertreter der beiden Nachbarländer wollten sich noch am Dienstag treffen, um die Situation zu entschärfen, hiess es aus Indien. Beide Seiten bekräftigten, dass sie kein Interesse an einem bewaffneten Konflikt haben. Die territorialen Streitigkeiten müssten auf diplomatischer Ebene geklärt werden.

China und Indien hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle, die aber meist ohne Toten durch Gespräche gelöst werden konnten. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer nicht wollten. (jaw/sda/dpa)

