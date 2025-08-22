recht sonnig21°
DE | FR
burger
International
Indien

Streit um Strassenhunde in Indien

epa12316315 A stray dog walks on the street following the verdict that modified the earlier order to relocate stray dogs in New Delhi, India, 22 August 2025. The Supreme Court modified the earlier ord ...
In Neu Delhi leben schätzungsweise 800'000 Strassenhunde.Bild: keystone

Streit um Strassenhunde in Indien: Kehrtwende nach Protesten

22.08.2025, 15:1422.08.2025, 15:14
Mehr «International»

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat entschieden, dass streunende Hunde, die von den Strassen der Hauptstadt aufgelesen wurden, kastriert, geimpft und wieder freigelassen werden sollen.

Eine frühere Entscheidung des Gerichts, wonach alle streunenden Hunde eingefangen und in Tierheime gebracht werden sollten, wurde damit aufgehoben, nachdem es in der Öffentlichkeit zu massiver Kritik gekommen war.

Wochenlange Proteste von Tierschützern

Der Oberste Gerichtshof hatte am 11. August die Behörden in der National Capital Region (NCR) – zu der Neu-Delhi und seine Vororte gehören – angewiesen, Streuner in Tierheime zu bringen. Grund dafür waren wachsende Sorgen über Hundebisse und Tollwut.

epa12314191 People protest in solidarity with stray dogs in New Delhi, India, 21 August 2025. On 11 August, the Supreme Court ordered that localities in Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram and Faridabad ...
Die Protestierenden hatten Schilder und Plakate dabei.Bild: keystone

Diese Anordnung führte zu wochenlangen Protesten und Einsprüchen von Tierschützern und Hundeliebhabern. Auch prominente Persönlichkeiten wie Filmstars und Politiker äusserten ihre Empörung in den sozialen Medien.

Zahl streunender Hunde in Indien hat zugenommen

Trotz eines Programms zur Kastration und Impfung hat die Zahl streunender Hunde in ganz Indien rapide zugenommen, ebenso wie die Fälle von Hundebissen und Tollwut. In der indischen Hauptstadt selbst leben schätzungsweise 800'000 streunende Hunde. Laut SK Yadav, einem Beamten, der für das Tierschutzprogramm der lokalen Regierung zuständig ist, wurden bisher in diesem Jahr mindestens 26'000 Hundebisse gemeldet.

Die indischen Strassenhunde sind meist eine eigenständige einheimische Rasse, die als Indian Pariah oder Desi Dog bekannt ist. Sie sind überall zu sehen – vor Häusern und auf Märkten. Sie markieren in der Regel ihr Revier, werden von der örtlichen Bevölkerung gefüttert und fungieren als «Nachtwächter», die die Ankunft von Fremden ankündigen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera
1 / 17
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera

Das Fold 7 kommt mit einer der aktuell besten Smartphone-Kameras. Die folgenden Schnappschüsse aus dem Alltag zeigen …
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Platzt die KI-Blase?
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
3
FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Um die AHV-Finanzen steht es plötzlich gut – sagen die neuen Zahlen des Bundes
FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
Unter der von Donald Trump geführten US-Regierung bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Hier findest du die aktuellen Entwicklungen rund um seine zweite Amtszeit.
Zur Story