Indonesien

Flugzeug mit elf Menschen in Indonesien vermisst

17.01.2026, 15:3617.01.2026, 15:36
Flugzeugabsturz Indonesien, 17.01.2026 (cpf)
Bild: flightradar24

Ein Flugzeug mit elf Menschen an Bord wird in Indonesien vermisst. Die Maschine verlor beim Landeanflug auf Makassar den Kontakt zur Flugsicherung, wie Behörden mitteilten. Die Stadt liegt auf der Insel Sulawesi im Osten des Landes und ist ein regionales Drehkreuz.

Suchteams durchkämmten am Samstag ein schwer zugängliches Hügelgebiet in Süd-Sulawesi. Die Suche konzentrierte sich auf die Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.

Kontaktabriss beim Landeanflug

Nach Angaben des Verkehrsministeriums handelt es sich um eine Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport, die von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar unterwegs war. In der Endphase des Flugs stellten Fluglotsen fest, dass die Maschine vom vorgesehenen Anflugkurs abwich. Sie gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab, hiess es in einer Erklärung. An Bord befanden sich acht Besatzungsmitglieder und drei Passagiere, teilte die nationale Such- und Rettungsbehörde mit.

Auch dieser Absturz liegt nicht weit zurück:

Air India: 241 der Menschen an Bord gestorben – ein Überlebender

Verbesserungen in der Flugsicherheit

Indonesia Air Transport ist eine inländische Fluggesellschaft, die neben Passagierflügen auch Charter- und Frachtdienste anbietet. ATR-Flugzeuge sind in Indonesien mit seinen mehr als 17'000 Inseln weit verbreitet. (sda/dpa)

