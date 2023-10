Der ehemalige Fitness-Influencer posierte nackt vor einem Bali in Tempel. bild: instagram

Influencer provoziert mit Selfie vor Tempel – jetzt machen Fake News alles noch schlimmer

Der deusche Influencer Julian Zietlow hat sich auf Bali nackt vor einen Tempel gesetzt. Jetzt droht der Zorn darüber ausser Kontrolle zu geraten.

Matti Hartmann / t-online

Der ehemalige Fitness-Influencer Julian Zietlow hat auf Bali einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Bei Instagram postete er ein Video, auf dem man ihn nackt im Schneidersitz vor einem kleinen Tempel irgendwo im Urwald sitzen sieht. Er führt eine E-Zigarette an die Nase, verzieht das Gesicht und gibt sich seltsam entrückt.

«Es ist Zeit, dass alle sich zu sprechen trauen», findet ein empörter User. «So sind sie, die ungebildeten Bleichgesichter, die sich exklusiv fühlen», poltert ein weiterer.

Fake-News heizen Stimmung gegen Julian Zietlow an

Keine Frage: Die blanke Respektlosigkeit an einem heiligen Ort genügte schon, um Einwohner und Behörden zu provozieren. Polizei und Einwanderungsbehörde suchen mittlerweile seit mehreren Tagen nach Zietlow.

Die Stimmung im Ferienparadies wird nun aber auch noch zusätzlich von Fake-News angeheizt. Eine dieser Falschnachrichten schaffte es sogar in die internationale Presse, die «Daily Mail» fiel auf sie herein – und von dort verbreitet sie sich nun weiter. Auch nach Deutschland hat sie es schon geschafft.

«Ich wollte ihm helfen und bot ein Darlehen an»

Dabei ist ziemlich offensichtlich, dass es sich um eine Quatschmeldung handelt, vermutlich ursprünglich als Satire gedacht. Ein mittlerweile nicht mehr erreichbarer Instagram-Account hat sie als erstes in die Welt gesetzt.

Zietlow wird darin eine Art Entschuldigung in den Mund gelegt, die aber alles nur noch schlimmer macht. Er habe einen balinesischen Reisbauern in finanzieller Not getroffen, wird der vermeintliche Zietlow weiter zitiert. «Ich wollte ihm helfen und bot ein Darlehen an. Wir vereinbarten, dass er sein Land als Sicherheit hinterlegen würde. Nachdem er mit den Zahlungen in Verzug geraten war, gehörte das Land rechtlich gesehen mir.»

Der arme Bauer dürfe jetzt mit seiner Familie in der kleinen Gästehütte schlafen, bis alles für Airbnb renoviert sei, führt der Fake-Zietlow weiter aus. Er selbst habe das grosse Haus bezogen und ihm gehörten jetzt auch Feld und Tempel des Bauern. Und weiter:

«Wenn also andere sagen, ich meditiere nackt an einer heiligen Stätte, dann möchte ich euch wissen lassen, dass ihr falsch liegt. Ich meditiere tatsächlich nackt auf meinem eigenen gottverdammten Land.» Fake-Zitat von Zietlow

Wutwelle: «Haben Mülltouristen satt»

Eine erfolgreiche indonesische Unternehmerin, die bei Instagram äusserst aktiv ist und viele Follower hat, teilte den Beitrag wutschnaubend. «Wir haben es satt, dass Mülltouristen unsere Heimat missbrauchen», schrieb sie dazu.

Die Wutwelle, die seither rollt, ist enorm. «Vielleicht öffnen wir die Tür zu weit und lassen den Schmutz herein», heisst es in einem Kommentar. «Wie kann ein Bleichgesicht indonesisches Land übernehmen?», in einem anderen.

Kann Zietlow unerkannt auf Bali bleiben?

Die dahinterstehende Angst, die ihren Ursprung in den grausamen Erfahrungen der Kolonialzeit hat, formuliert ein weiterer Kommentator: «Wenn Land gegen Geld getauscht wird, dauert es nicht lange, bis wir wieder Sklaven in unserem eigenen Land sind.»

Die Aufregung hat auch für Zietlow ganz persönlich Folgen: Mit der Geschwindigkeit, in der die Empörung wächst und Falschnachrichten wie diese geteilt werden, verbreiten sich auch die Bilder des Influencers im Land. Falls er noch auf Bali sein sollte, könnte es schwierig für ihn werden, unerkannt zu bleiben. Ein Erzfeind von Zietlow freut sich schon. «Abgerechnet wird im Knast von Bali», schrieb der Rapper Fler.

