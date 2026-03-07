Bild: keystone

Iran greift US-Raketenabwehrsystem THAAD im Nahen Osten an

Bei iranischen Vergeltungsschlägen nach den US-israelischen Luftangriffen sollen mehrere Standorte des US-Raketenabwehrsystems THAAD beschädigt worden sein. Satellitenbilder zeigen Schäden in Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Was bedeutet THAAD? THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defense und ist ein US-Luftabwehrsystem zur Bekämpfung ballistischer Raketen. Im Gegensatz zu anderen Systemen wie den Patriot-Luftabwehrraketen kann THAAD anfliegende Geschosse in Höhen von bis zu etwa 150 Kilometern erfassen und bekämpfen. Dadurch ist es möglich, Raketen teilweise noch ausserhalb der Atmosphäre abzufangen. Die Abfangraketen verfügen über keinen klassischen Sprengkopf. Stattdessen zerstören sie ihr Ziel durch einen direkten Aufprall mit hoher Geschwindigkeit. (lyn) Bild: EPA/US DOD/MISSILE DEFENSE AGENCY

Nach den US-israelischen Luftschlägen vom vergangenen Samstag reagierte Iran mit Raketen- und Drohnenangriffen. Dabei sollen auch Anlagen der US-Raketenabwehr ins Visier genommen worden sein.

Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Satellitenbilder berichtet, wurde in Jordanien ein AN/TPY-2-Radarsystem einer THAAD-Batterie getroffen. Das Radarsystem ist ein zentraler Bestandteil der Anlage, da es ballistische Raketen früh erkennen kann. Ein US-Beamter bestätigte laut dem indischen Sender NDTV später die Zerstörung der Anlage.

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden bei einem mutmasslichen Präzisionsangriff zwei Standorte beschädigt, in denen sich laut CNN ebenfalls Radaranlagen des Systems befinden sollen.

Satellitenbilder des Unternehmens Airbus zeigen zudem Rauch über einer THAAD-Anlage nahe der Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien sowie Trümmer rund um das Gelände.

Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» arbeitet das US-Militär bereits daran, das beschädigte System in Jordanien zu ersetzen. Insgesamt verfügen die USA weltweit nur über acht THAAD-Batterien. Sollten tatsächlich mehrere Anlagen beschädigt worden sein, könnte dies die Raketenabwehr in der Region zumindest vorübergehend schwächen.

Welche der betroffenen Systeme welchem Land gehören, ist unklar. Offiziell äusserten sich die USA bislang nicht zu den gemeldeten Schäden in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das US-Militär betonte jedoch gegenüber dem «Wall Street Journal», man verfüge weiterhin über «volle Kampfkraft».

Wie wichtig die Anlagen für die Verteidigung sind, zeigt sich möglicherweise auch bei den Warnzeiten in Israel. Ein Journalist der «Times of Israel» berichtete, dass die Vorwarnzeit bei jüngsten Raketenangriffen teilweise nur noch ein bis drei Minuten betrug. Bei früheren Angriffen lag sie häufig noch bei vier bis acht Minuten. (lyn)