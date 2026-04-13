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Wieso setzten die USA, und der Iran auf KI-generierte Videos?

Video: watson/delia klo/elena maria müller

Deshalb setzt der Iran auf KI-generierte Lego-Videos von Trump

13.04.2026, 17:3213.04.2026, 17:32
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Delia Klo
Delia Klo

Seit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten kursieren in den sozialen Medien massenweise KI-generierte Propagandavideos, sowohl aus den USA als auch aus dem Iran.

Besonders viral geht aktuell eine bestimmte Art von Propaganda-Videos aus dem Iran. Es handelt sich dabei um Lego-Rap-Clips mit antiwestlichen, politischen Inhalten, die vor allem US-Präsident Donald Trump in den Fokus rücken. Auch die Epstein Files werden in den Clips immer wieder thematisiert. Die Videos sind auf Englisch, um gezielt internationale Aufmerksamkeit zu erzeugen, und erreichen Millionen von Klicks.

Die Clips werden online kontrovers diskutiert. Viele Userinnen und User feiern den Iran dafür, Trump online mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Andere kritisieren, dass die Tonalität der Videos pietätlos sei, da es sich um einen Krieg handle und Menschen sterben würden.

Während der Iran auf Lego-Clips setzt, inszeniert das Weisse Haus den Krieg als Nintendo-Game mit realen Angriffsbildern. Auch diese Videos generieren Views und Shares im Millionenbereich.

Einige Userinnen und User forderten Nintendo auf, die Regierung zu verklagen. Laut «Forbes» hat sich Nintendo bislang aber nicht öffentlich dazu geäussert.

Wieso diese KI-Videos nicht gesperrt werden und wie sie aussehen, siehst du im Video!

Video: watson/delia klo/elena maria müller

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