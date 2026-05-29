Alexander Zverev hält dem Erwartungsdruck stand und erreicht als letzter verbliebener Favorit die Achtelfinals beim French Open.
Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.
Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start. (hah/sda/dpa)
Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.
Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start. (hah/sda/dpa)