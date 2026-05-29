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Sportnews-Ticker: Zverev steht in den Achtelfinals

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Zverev steht in den Achtelfinals + Hurricanes machen Stanley-Cup-Final gegen Vegas perfekt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.05.2026, 06:5230.05.2026, 10:21
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Zverev steht nach Nachtschicht in den Achtelfinals
Alexander Zverev hält dem Erwartungsdruck stand und erreicht als letzter verbliebener Favorit die Achtelfinals beim French Open.

Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.

Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start. (hah/sda/dpa)
Kriens-Luzern kann ersten Meistertitel perfekt machen
Die Handballer von Kriens-Luzern haben am Samstag die Chance, den ersten Meistertitel in der 60-jährigen Klubgeschichte perfekt zu machen. Die Zentralschweizer gewannen in der Best-of-5-Finalserie gegen den Titelverteidiger und Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen die ersten beiden Partien 37:33 respektive 41:36. Damit bauten sie ihre Siegesserie auf 17 Spiele aus. Das dritte Finalspiel in Schaffhausen beginnt um 18.00 Uhr. (dsc/sda)
Ehammer liebäugelt mit Schweizer Rekord
Simon Ehammer und Annik Kälin wollen ab Samstag beim Mehrkampf-Meeting in Götzis vorne mitmischen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Appenzeller. Der 26-Jährige stellte vor einem Jahr im Vorarlberg mit 8575 Punkten einen Schweizer Rekord im Zehnkampf auf und erhält bei günstigen Wetterbedingungen die Chance auf eine weitere Steigerung.

Annik Kälin bestreitet ihren ersten Siebenkampf seit zwölf Monaten. Für die Olympia-Vierte von Paris steht nach längerer Mehrkampf-Pause vor allem eine erste Standortbestimmung im Hinblick auf die EM in Birmingham im Vordergrund. (dsc/sda)
Hurricanes machen Stanley-Cup-Final gegen Vegas perfekt
Die Carolina Hurricanes stehen nach einem überzeugenden Heimsieg gegen die Montreal Canadiens im Playoff-Final der NHL. Im Kampf um den Stanley Cup trifft die Mannschaft auf die Vegas Golden Knights.

Gegen die Canadiens machten die Hurricanes durch einen 6:1-Heimsieg die Chance auf die NHL-Meisterschaft perfekt. Schon im ersten Drittel lagen die Gastgeber 3:0 vorne, die Canadiens kamen nie wirklich ins Spiel. Die Hurricanes entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich. Für Carolina ist es die erste Teilnahme an der Final-Serie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren.

Der Playoff-Final gegen die Vegas Golden Knights beginnt in der Nacht zum Mittwoch Schweizer Zeit mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt der Fussball-WM fällt dann die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebtes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni fest.

Schmid erfüllt Kriterien als Stanley-Cup-Sieger

Bei den Vegas Golden Knights hat der Emmentaler Goalie Akira Schmid (Bild) abseits des Scheinwerferlichts die Chance, nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit als vierter Schweizer den Stanley Cup zu gewinnen.


Schmid steht zwar während der Playoffs nicht mehr im Aufgebot, aber er erfüllt die Kriterien für einen Stanley-Cup-Sieger gleichwohl. Ein Spieler oder Torhüter muss mindestens die Hälfte der Partien in der Regular Season, also 41 Spiele, auf dem Matchblatt geführt gewesen sein. Der Schweizer erfüllt dieses Kriterium locker, wie das Portal «hockeyfans.ch» schreibt. Schmid war in 75 Spielen auf dem Matchblatt, davon kam er in 34 Spielen zum Einsatz, gewann davon 16 und erreichte eine Fangquote von 89,3 Prozent.

(dsc/sda/dpa)
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