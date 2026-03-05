sonnig12°
Mangelware THAAD-Raketen: Strategie der USA entscheidend

This image provided by the U.S. Air Force shows the U.S. Army Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) launching station preparing to load onto a 4th Airlift Squadron C-17 Globemaster III at Fort B ...
Raketen-Abwehrsysteme sind weltweit eher Mangelware.Bild: AP U.S. Air Force

Gehen den USA bald die Abwehrraketen aus? Das sagen die Beteiligten und Experten

Mehrere Experten warnen, dass den USA bald die Abwehrraketen ausgehen. Ein Militärjournalist beschwichtigt nun.
05.03.2026, 13:4105.03.2026, 13:41

Ob THAAD-Raketen, Tomahawk-Marschflugkörper oder SM-3-Raketen: Die Bestände der US-Armee seien bedrohlich tief, warnen verschiedene Experten. General Dan Caine vom Verteidigungsministerium soll erklärt haben, dass die Abwehrraketen nach zwei Wochen Iran-Krieg aufgebraucht sein könnten.

Genaue Zahlen gibt es nicht, da sie geheim sind. Ist die Lage wirklich so prekär? Das glaubt Guido Schmidtke, Militärjournalist beim Sender «Welt», nicht, wie SRF schreibt. Entscheidend ist das Verhältnis. Und Schmidtke ist überzeugt, dass die Reserven der USA grösser sind als jene des Irans.

Auch US-Präsident Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth scheinen davon überzeugt. «Der Iran kann nicht länger durchhalten als wir», sagte letzterer kürzlich gegenüber Reportern.

Viele Konflikte fressen die Bestände auf

Weltweit sind Abwehrraketen Mangelware. Das liegt auch am Ukraine-Krieg und weiteren Konflikten. Gleichzeitig sei die Produktion von THAAD-Raketen teuer. Wichtig ist deshalb am Ende die richtige Strategie. Der Iran gehe wohl sorgfältig mit den Beständen um, da gewisse Raketen nicht abgefangen würden, so Schmidtke. Gleichzeitig soll die Abwehr der Gegner umgangen werden: «Wir sehen ja auch, dass iranische Raketen und Drohnen immer wieder erfolgreich einschlagen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Iraner in der Lage sind, die Flugabwehr zu überlisten.» Und Drohnen hat der Iran laut Medienberichten reichlich.

Es gibt noch Reserven

Doch Abwehrraketen nützen nichts, wenn keine Abschussrampen vorhanden sind. Und darauf haben es die USA offenbar abgesehen. Ob sie jene des Irans zerstören können, bevor die eigenen Reserven erschöpft sind, sei jedoch ungewiss, erklärt Schmidtke. «Die USA und Israel werden nicht alles zerstören können.» Manche Lager- oder Produktionsstätten seien unterirdisch. Mobile Abschussrampen seien zudem schwer aufzuspüren aus der Luft.

epa12796798 People run for safety as smoke rises after an airstrike in central Tehran, Iran, 05 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran ...
Rauch über Teheran am 5. März: Israel und die USA haben es unter anderem auf die Abschussrampen des Irans abgesehen.Bild: keystone

Dennoch haben die USA Reserven, die sie im Notfall anzapfen könnten. Etwa jene Abwehrraketen, die eigentlich für die Ukraine gedacht sind, oder jene, die in Asien stationiert sind. Da sie jedoch im Falle eines Konflikts mit China oder Nordkorea entscheidend sein könnten, zügeln die USA sie nicht gerne ab, berichtet Al Jazeera.

Die Experten schwenken um

Und schliesslich sagte auch General Caine, der vor dem Engpass gewarnt hatte, kürzlich, dass die USA über ausreichend Munition verfüge. Näher wollte er aus strategischen Gründen nicht auf die Diskussion eingehen.

Auch Kelly Grieco, die ebenfalls auf die tiefen Bestände hingewiesen hatte, erklärt jetzt, dass die Rechnung für die USA womöglich doch aufgehen könnte. Dies jedoch nur, wenn der Iran in den kommenden Tagen weniger Raketen abfeuern kann als bisher. Wenn diese Zahlen sinken, weil die USA und Israel die Abschussrampen oder ihre Lagerstätten zerstören, dann könnten wir diese Strategie möglicherweise fortsetzen, sagte sie laut ABC News. (vro)

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
Diese Karte zeigt eine Übersicht der Angriffe des Kriegs im Iran nach 48 Stunden
