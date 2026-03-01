Ein zerstörtes Auto in Teheran. Bild: keystone

Krieg mit Iran: USA setzen erstmals Kamikaze-Drohnen ein

US-Streitkräfte haben bei Angriffen auf Iran erstmals eine neue autonome Drohne eingesetzt. Federführend ist eine neue Spezialeinheit.

Die US-Streitkräfte haben bei Luftangriffen auf den Iran am Samstag erstmals die autonome Kamikaze-Drohne Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System, günstiges unbemanntes Kampfangriffssystem) im Gefecht eingesetzt. Das hat das zuständige Regionalkommando bestätigt. Die Drohne kam im Rahmen der Operation «Epic Fury» zum Einsatz.

Die Angriffe richteten sich nach Angaben des Kommandos gegen Führungs- und Kontrollzentren der Revolutionsgarden sowie gegen die iranische Luftverteidigung, Raketen- und Drohnenstellungen und Militärflugplätze. Ziel sei es gewesen, diese militärischen Fähigkeiten zu schwächen. Details zum Ausmass der Schäden nannten die Verantwortlichen nicht.

Neue Spezialeinheit für Einweg-Drohnen

Die Lucas-Drohne ist ein Einweg-Angriffssystem, das nach dem Vorbild der iranischen Shahed-136-Drohne entwickelt wurde. Hersteller ist das US-Unternehmen SpektreWorks mit Sitz in Arizona. Das System basiert auf einem Trainingsmodell zur Abwehr von Drohnen und kann unter anderem per Katapult oder mit Raketenunterstützung gestartet werden.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurde eine Lucas-Drohne im Dezember erstmals von einem Schiff aus gestartet. An Bord eines Küstenkampfschiffs übten Soldaten der neu aufgestellten Spezialeinheit Taskforce Scorpion Strike im Arabischen Golf den Einsatz. Die Einheit untersteht dem für die Region zuständigen Spezialkommando.

Hegseth ordnete Task Force an

Die Drohne hat eine Reichweite von rund 800 Kilometern und kann eine Sprenglast von etwa 18 Kilogramm tragen. Ihr maximales Startgewicht liegt bei rund 80 Kilogramm. Die Kosten pro Einheit beziffern Fachleute auf etwa 35'000 US-Dollar.

Die Taskforce Scorpion Strike wurde im Dezember nach einer früheren Anweisung von Verteidigungsminister Pete Hegseth eingerichtet. In einem Schreiben hatte er gefordert, die Beschaffung günstiger autonomer Systeme zu beschleunigen und diese stärker in Ausbildung und Einsatz zu integrieren. Die Marine ist im Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos in einem Seegebiet von rund 6,5 Millionen Quadratkilometern aktiv, darunter im Arabischen Golf, im Golf von Oman, im Roten Meer und in Teilen des Indischen Ozeans.

