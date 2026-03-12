Modschtaba Chamenei ist neuer oberster Führer des Iran – doch bisher ein Phantom. Bild: keystone

Keine Spur von Chamenei – Rätsel um Irans neuen obersten Führer

Modschtaba Chamenei folgt als neuer oberster Führer im Iran auf seinen getöteten Vater. Doch es bleibt still um den neuen Religionsführer.

Drei Tage nach der Ernennung eines neuen iranischen Staatsoberhauptes gibt es noch immer keine Wortmeldung des obersten Führers der Islamischen Republik. Regierungsanhänger und Beobachter warten mitten im Krieg gespannt auf die erste Rede von Modschtaba Chamenei und darauf, welchen politischen Kurs er einschlagen wird, nachdem sein Vater am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in Teheran getötet worden war.

Menschen in Teheran feierten die Ernennung von Chamenei. Doch von diesem fehlt jede Spur. Bild: keystone

In den verschiedenen Machtzentren in Teheran herrscht angespanntes Warten. Es seien keine Pläne bekannt, wann und ob sich der 56 Jahre alte Modschtaba Chamenei äussern werde, hiess es aus Parlamentskreisen. Mehrere Abgeordnete tappen demnach selbst im Dunkeln.

Modschtaba Chamenei überlebte die Bombardierungen im Herzen der Millionenmetropole vor elf Tagen, verlor dabei jedoch auch seine Ehefrau, Mutter und einen Schwager. Nach Informationen der «New York Times» wurde der neue iranische Religionsführer verwundet. Er soll Verletzungen an seinen Beinen erlitten haben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf drei iranische Funktionäre.

Chamenei soll Verletzung erlitten haben

Dem US-Sender CNN zufolge handelt es sich um eine Verletzung am Fuss. Modschtaba Chamenei habe diese gleich zu Beginn des Krieges erlitten – genau wie einen Bluterguss um das linke Auge und andere kleinere Verletzungen im Gesicht, berichtet der Sender unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Überprüfen lassen sich die Berichte aktuell nicht.

Auch die Regierung, darunter Präsident Massud Peseschkian, soll Medienberichten zufolge aktuell keinen Kontakt zum neuen Staatsoberhaupt haben. «Die Minister der Regierung haben keine Nachrichten von ihm und soweit ich weiss, hatte Herr Peseschkian selbst keinen Kontakt», sagte eine hochrangige Quelle in der Regierung dem gut informierten Exilportal «Iranwire». Im Kabinett herrsche grosse Verwirrung. Die mächtigen Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, arbeiten dem Bericht zufolge jedoch «mit grosser Koordination.»

