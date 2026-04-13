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«Schrecklich» – Trump attackiert Papst Leo

President Donald Trump talks to reporters as he walks on the South Lawn upon his arrival to the White House, Sunday, April 12, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) Donald Trump
Legt sich mit dem Oberhaupt der Katholischen Kirche an: Donald Trump.Bild: keystone

«Schrecklich» – Trump attackiert Papst Leo

13.04.2026, 06:2213.04.2026, 06:33

US-Präsident Donald Trump hat das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Leo XIV., in einem aussergewöhnlichen Akt attackiert. Der Papst sei «schrecklich» in Bezug auf Aussenpolitik, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der Papst ist ebenfalls US-Amerikaner.

Trump schrieb, der Papst sollte «dankbar» sein, da er nur Papst geworden sei, weil er US-Amerikaner sei - damit man besser mit Trump umgehen könne. «Wenn ich nicht im Weissen Haus wäre, wäre Leo nicht im Vatikan», behauptete Trump, der sich häufig bei seiner Politik auf den christlichen Glauben bezieht.

Der US-Präsident schrieb weiter, er wolle keinen Papst, der es in Ordnung finde, dass der Iran eine Atomwaffe besitze. Er wolle keinen Papst, der denke, dass es schrecklich sei, dass die USA Venezuela angegriffen hätten.

Trump reagiert auf Predigt des Papstes

Trumps heftige Kritik folgt auf eine Predigt des Papstes am Samstag, in der dieser ein Ende von Kriegen gefordert hatte. «Schluss mit dem Krieg!», hatte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken bei einem grossen Friedensgebet im Petersdom in Rom gesagt.

epa12883555 A handout provided by Vatican media shows Pope Leo XIV chairing the Holy Rosary Prayer Vigil for Peace in Saint Peter&#039;s Basilica in Vatican City, 11 April 2026. EPA/VATICAN MEDIA
Forderte ein ende des Kriegs: Papst Leo.Bild: keystone

An die Regierenden richtete der Papst in seiner Predigt einen direkten Appell: «Haltet ein! Es ist Zeit für den Frieden!» Der Pontifex sprach von «Allmachtsfantasien, die um uns herum immer unberechenbarer und aggressiver werden».

Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Iran angegriffen, der seinerseits mit Gegenangriffen reagierte. Derzeit gilt eine Waffenruhe.

Zuletzt hatten sich die Friedensappelle des sonst zurückhaltenden Papstes vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg verschärft. Die harschen Drohungen von Trump gegen den Iran verurteilte Leo - der erste Papst aus den USA - ungewöhnlich scharf und nannte sie «wirklich inakzeptabel». (cma/sda/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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Andi7
13.04.2026 06:24registriert November 2019
Trump: Eine Person, die Lügen, Schamlosigkeit und moralischen Verfall nicht nur verkörpert, sondern sie mit bemerkenswerter Konsequenz zur politischen Methode erhebt – und damit Anstand und Vernunft systematisch untergräbt.
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Kukei
13.04.2026 06:56registriert Dezember 2019
Da Trumpel so reagiert, hat Papst Leo XIV das Richtige gesagt.
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wasps
13.04.2026 06:40registriert Januar 2022
Was wohl die christlichen Fundis dazu meinen?
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