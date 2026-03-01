Krieg im Nahen Osten: Angriff und Vergeltung in Bildern

Eine iranisch-amerikanische Frau wird wegen des US-israelischen Angriffs im Iran emotional. Bild: keystone

Die ersten 24 Stunden des Kriegs: Diese Bilder zeigen die Eskalation

Israel und die USA haben am frühen Samstagmorgen (Schweizer Zeit) mit einem grossen Angriff auf den Iran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region. Der Krieg in Bildern.

Israel hat mit Unterstützung der USA am Samstag, 28. Februar 2026, den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.

Menschen im Iran beobachten, wie nach einer Explosion Rauch in den Himmel Teherans aufsteigt.

Das iranische Regime attackierte in einem Gegenangriff unter anderem die Emiratemetropolen Dubai und Abu Dhabi sowie die Länder Katar und Bahrain. Die Lufträume in der Golfregion wurden geschlossen.

Nach dem Angriff kam es am 28. Februar 2026 in Teheran zu schweren Verkehrsstaus. Massen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Läden waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille.

Auf der ganzen Welt feiern Exil-Iraner. Hier nehmen Iranerinnen und Iraner an einer Demonstration in Berlin zur Unterstützung der US-amerikanischen und israelischen Angriffe teil.

Einwohnerinnen und Einwohner Israels suchen in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Dizengoff Center in Tel Aviv Schutz. Millionen Menschen mussten in den letzten Stunden wegen Raketenangriffen des Erzfeindes Iran immer wieder in die Schutzräume eilen.

Lange nicht alle unterstützen den US-amerikanischen und israelischen Angriff. Ein Mann protestiert mit anderen Amerikanern gegen die Bombardierung des Iran vor dem Weissen Haus in Washington, DC.

Das Raketenabwehrsystem Iron Dome fängt am Samstag eine iranische Rakete über Tel Aviv ab. In mehreren Regionen Israels gibt es immer wieder Raketenalarm.

Nach Irans Angriff auf die Golfstaaten beobachten und filmen Menschen Raketen und Rauch am Nachthimmel über Doha, Katar.

Eine Explosion folgt auf den Einschlag einer iranischen Rakete in Tel Aviv, Israel.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei wurde bei einem Luftangriff im Rahmen der US-israelischen Militärinitiative getötet.

Demonstranten fordern nun, dass der Schah-Sohn Reza Pahlavi die Führung im Iran übernimmt.

Unterstützerinnen und Unterstützer des iranischen Regimes versammeln sich in Teheran in Trauer, nachdem das staatliche Fernsehen offiziell den Tod Chameneis bekannt gegeben hat.

Rauch steigt nach einem iranischen Drohnenangriff im Hafengebiet von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, auf.

Die iranischen Angriffe haben Chaos an Flughäfen zur Folge. Der Flughafen in Dubai ist bis auf Weiteres nicht in Betrieb. Hier warten gestrandete Reisende in Kuta, Bali.

Die Raketenangriffe gehen am Sonntag weiter. Die israelische Armee hat am Sonntag mit neuen Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran begonnen.

