Krieg im Nahen Osten: Angriff und Vergeltung in Bildern

epa12786084 Iranian-American Paniz Rahnama becomes emotional while celebrating following the US and Israeli strikes in Iran; in Los Angeles, California, USA, 28 February 2026. According to a statement ...
Eine iranisch-amerikanische Frau wird wegen des US-israelischen Angriffs im Iran emotional.Bild: keystone

Die ersten 24 Stunden des Kriegs: Diese Bilder zeigen die Eskalation

Israel und die USA haben am frühen Samstagmorgen (Schweizer Zeit) mit einem grossen Angriff auf den Iran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region. Der Krieg in Bildern.
01.03.2026, 12:4601.03.2026, 13:05

Israel hat mit Unterstützung der USA am Samstag, 28. Februar 2026, den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.

This image from video provided by U.S. Central Command shows a missile being launched from from a U.S. Navy ship in support of Operation Epic Fury on Saturday, Feb. 28, 2026. (U.S. Central Command via ...
Bild: keystone

Menschen im Iran beobachten, wie nach einer Explosion Rauch in den Himmel Teherans aufsteigt.

People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026.(AP Photo) Iran US Israel
Bild: keystone

Das iranische Regime attackierte in einem Gegenangriff unter anderem die Emiratemetropolen Dubai und Abu Dhabi sowie die Länder Katar und Bahrain. Die Lufträume in der Golfregion wurden geschlossen.

epa12783438 Qatari flags fly on boats backdropped by the skyline of Doha, Qatar, 28 February 2026. Qatar issued a national emergency alert following joint US-Israeli strikes on Iran. EPA/Hannibal Hans ...
Bild: keystone

Nach dem Angriff kam es am 28. Februar 2026 in Teheran zu schweren Verkehrsstaus. Massen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Läden waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille.

KEYPIX - epa12783333 Heavy traffic jams are seen following an Israeli attack, in Tehran, Iran, 28 February 2026. Israel launched an attack on Iran on 28 February 2026, described as a &#039;preemptive ...
Bild: keystone

Auf der ganzen Welt feiern Exil-Iraner. Hier nehmen Iranerinnen und Iraner an einer Demonstration in Berlin zur Unterstützung der US-amerikanischen und israelischen Angriffe teil.

Iranian people attend a demonstration in support U.S. and Israeli strikes on Iran, in Berlin, Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) Germany Iran US Israel
Bild: keystone

Einwohnerinnen und Einwohner Israels suchen in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Dizengoff Center in Tel Aviv Schutz. Millionen Menschen mussten in den letzten Stunden wegen Raketenangriffen des Erzfeindes Iran immer wieder in die Schutzräume eilen.

epa12784265 Residents take shelter in the underground parking lot of the Dizingof Center shopping mall in Tel Aviv, Israel, 28 February 2026. The Israeli military reported on 28 February it deteced mi ...
Bild: keystone

Lange nicht alle unterstützen den US-amerikanischen und israelischen Angriff. Ein Mann protestiert mit anderen Amerikanern gegen die Bombardierung des Iran vor dem Weissen Haus in Washington, DC.

epa12784945 Protesters rally against the US and Israeli bombing of Iran outside the White House in Washington, DC, USA, 28 February 2026. In a video posted on social media, US President Donald Trump u ...
Bild: keystone

Das Raketenabwehrsystem Iron Dome fängt am Samstag eine iranische Rakete über Tel Aviv ab. In mehreren Regionen Israels gibt es immer wieder Raketenalarm.

epa12785036 Iron Dome interception of a missile in the sky over Tel Aviv, Israel, 28 February 2026. The Israeli military reported on 28 February it deteced missiles launched from Iran following earlie ...
Bild: keystone

Nach Irans Angriff auf die Golfstaaten beobachten und filmen Menschen Raketen und Rauch am Nachthimmel über Doha, Katar.

epa12785120 People look and record with their phones missiles and smoke on the night sky over Doha, Qatar, 28 February 2026. Qatar announced a successful defence against rocket attacks on its state te ...
Bild: keystone

Eine Explosion folgt auf den Einschlag einer iranischen Rakete in Tel Aviv, Israel.

An explosion is seen as an Iranian missile directly hits a building in Tel Aviv, Israel, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Tomer Neuberg) Israel Iran US
Bild: keystone

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei wurde bei einem Luftangriff im Rahmen der US-israelischen Militärinitiative getötet.

epa12785901 (FILE) - An Iranian worshipper gestures next to a picture of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on his chest as he takes part in a Friday prayer ceremony at Imam Khomeini mosque ...
Bild: keystone
CIA spürte Aufenthaltsort von Chamenei auf – und gab Infos an Israel

Demonstranten fordern nun, dass der Schah-Sohn Reza Pahlavi die Führung im Iran übernimmt.

A demonstrators holds a photograph of Reza Pahlavi as people who support the U.S. and Israel strikes on Iran, rally near the White House, Saturday Feb. 28, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Mag ...
Bild: keystone

Unterstützerinnen und Unterstützer des iranischen Regimes versammeln sich in Teheran in Trauer, nachdem das staatliche Fernsehen offiziell den Tod Chameneis bekannt gegeben hat.

Government supporters gather in mourning after state TV officially announced the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in Tehran, Iran, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo) Iran US Isra ...
Bild: keystone

Rauch steigt nach einem iranischen Drohnenangriff im Hafengebiet von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, auf.

Smoke rises after an Iranian drone attack in the port area of Dubai, United Arab Emirates, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) Dubai Iran US Israel
Bild: keystone
Schweizer Paar erlebt Explosion im Fairmont-Hotel in Dubai: «Der Schock sitzt tief»

Die iranischen Angriffe haben Chaos an Flughäfen zur Folge. Der Flughafen in Dubai ist bis auf Weiteres nicht in Betrieb. Hier warten gestrandete Reisende in Kuta, Bali.

Stranded travelers wait as flights to the Middle East are cancelled following the attack on Iran by the U.S. and Israel, at Ngurah Rai International Airport in Kuta, Bali, Indonesia on Sunday, March 1 ...
Bild: keystone

Die Raketenangriffe gehen am Sonntag weiter. Die israelische Armee hat am Sonntag mit neuen Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran begonnen.

epa12786538 Smoke rises in central Tehran after an Israeli attack in Iran, 01 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues on its second day after targeting multiple locations acros ...
Bild: keystone

Alle Entwicklungen im Liveticker:

Liveticker
Israel: Verletzte bei iranischen Raketenangriffen +++ Papst warnt vor «Abgrund»
