«Es lebe Iran!» – Aktivist nimmt sich aus Protest gegen das Mullah-Regime das Leben

Er forderte die Freilassung von vier politischen Gefangenen: Als das Mullah-Regime darauf nicht einging, nahm sich Kianoosh Sanjari das Leben.

Julian Alexander Fischer / t-online

Der iranische Aktivist Kianoosh Sanjari hat sich aus Protest gegen das Mullah-Regime in seiner Heimat das Leben genommen. In sozialen Medien hatte er seinen Suizid für den Fall angekündigt, dass vier politische Gefangene nicht freigelassen würden. Weil die Mullahs darauf nicht reagierten, setzte Sanjari seine Ankündigung in die Tat um, wie befreundete Aktivisten berichten.

In einem Post hatte Sanjari zuvor geschrieben, er wünsche sich, dass «eines Tages Iraner aufwachsen und die Sklaverei überwinden». Niemand solle für die Äusserung einer Meinung ins Gefängnis gehen müssen. Er schloss seine letzte Botschaft mit den Worten: «Es lebe Iran!»

«Protest ist das Recht jedes iranischen Bürgers.» Kianoosh Sanjari

Am Mittwochmorgen schrieb Sanjari auf der Plattform X: «Wenn Fatemeh Sepehri, Nasrin Shakarami, Toomaj Salehi und Arsham Rezaei nicht bis heute 19 Uhr aus dem Gefängnis entlassen werden, werde ich aus Protest gegen die Diktatur Khameneis und seiner Partner meinem Leben ein Ende setzen.» Die vier wurden wegen der Teilnahme an Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini festgenommen, die 2022 nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei starb.

Sanjari war jahrzehntelang politisch aktiv und deshalb mehrfach im Gefängnis. 2007 verliess er Iran und lebte zunächst in Norwegen, dann in Washington. 2016 kehrte er nach Iran zurück und wurde zu elf Jahren Haft verurteilt.

Aus medizinischen Gründen wurde er 2019 gegen Kaution freigelassen und anschliessend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort habe man ihm Elektroschocks verpasst, ihn an ein Bett gekettet und ihm Substanzen gespritzt, berichtete Sanjari.