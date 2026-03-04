Pentagon identifiziert 4 im Iran-Krieg getötete US-Soldaten

Das US-Militär identifizierte am Dienstag vier der ersten amerikanischen Soldaten, die im Krieg gegen den Iran getötet wurden. Von den bisher sechs Todesopfern des US-Militärs gehörten die vier Soldaten einer Einheit der US-Armee-Reserve aus Iowa an. Sie starben am Sonntag, als eine Drohne in eine US-Militäranlage in Port Shuaiba, Kuwait, einschlug, teilte das Militär mit.

Das Militär identifizierte die vier Soldaten der US-Armee-Reserve als:

Captain Cody A. Khork, 25, aus Winter Haven, Florida

Noah L. Tietjens, Unteroffizier 1. Klasse, 42, aus Bellevue, Nebraska

Nicole M. Amor, Unteroffizier 1. Klasse, 39, aus White Bear Lake, Minnesota

Declan J. Coady, Unteroffizier 1. Klasse, 20, aus West Des Moines, Iowa

Diese vier US-Soldaten wurden am Sonntag in Kuwait getötet. Bild: Handout

«Man reist nicht nach Kuwait und rechnet damit, dass etwas passieren wird, und dass sie eine der Ersten war – das tut weh», sagte der Ehemann von Nicole Amor nach ihrem Tod.

Declan Coady sei mit seinen 20 Jahren einer der Jüngsten in seiner Klasse gewesen, sagte sein Vater gegenüber der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP News. Sein Sohn hatte ihm erst letzte Woche mitgeteilt, dass er für eine Beförderung zum Sergeant empfohlen worden sei. Den Rang erhielt er posthum. «Er war sehr gut in dem, was er tat», so sein Vater.

Cody Khork sei sehr patriotisch gewesen, teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Schon in jungen Jahren soll er sich zum Dienst in den USA berufen gefühlt haben.

Noah Tjetjens war laut seiner Facebook-Seite verheiratet und hinterlässt einen Sohn. Er lebte mit seiner Familie in einem Wohnwagenpark in einem Vorort von Omaha, Nebraska. Als Soldat soll er die Werte «Ehre, Disziplin, Dienst und Engagement für andere» vertreten haben, schreibt die Philippine Martial Arts Alliance, an der Tjetjens als Ausbilder gearbeitet hatte.

Donald Trump zeigte sich pragmatisch. «Leider wird es wahrscheinlich noch mehr geben, bevor es vorbei ist. So ist es nun mal», sagte der US-Präsident.

Major General Todd Erskine, der das 79. Theater Sustainment Command leitet, sprach in einer Erklärung den Angehörigen und Kameraden der vier Soldaten sein «tiefstes Mitgefühl» und seinen Respekt aus. (hkl)