Irans Regime will Erfan Soltani (26) heute Mittwoch hinrichten – Trump droht

Erfan Soltani ging in der iranischen Grossstadt Karadsch auf die Strasse, um gegen das Mullah-Regime zu demonstrieren. Der 26-Jährige wurde dabei verhaftet und wartet nun auf seine Hinrichtung, die für heute, Mittwoch angesetzt ist.



Zum Urteil kam es in einem undurchsichtigen Prozess, wobei Soltani nicht einmal ein Anwalt gewährt wurde, wie die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtet. Die Anklage? Moharebeh – das persische Wort bedeutet so viel wie «Kriegsführung gegen Gott». Darauf steht in der Islamischen Republik nach ihrer Auslegung der Scharia die Todesstrafe.

Soltanis Familie erfuhr gemäss Hengaw erst am Montag von seinem Todesurteil. Ihnen soll ein letztes Treffen mit ihm gewährt worden sein.

Trump droht

US-Präsident Donald Trump erneuerte seine Drohungen gegen das islamistische Regime in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. «Wir werden sehr hart reagieren», so Trump, sollten Demonstranten hingerichtet werden.

Genaueres wollte Trump dazu nicht preisgeben, nur: «Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.» Der US-Präsident hatte die iranische Bevölkerung zuvor in einem Post auf Truth Social aufgefordert, weiter zu demonstrieren. Hilfe sei unterwegs.

