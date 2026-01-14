Irans Regime will Erfan Soltani (26) heute Mittwoch hinrichten – Trump droht
Erfan Soltani ging in der iranischen Grossstadt Karadsch auf die Strasse, um gegen das Mullah-Regime zu demonstrieren. Der 26-Jährige wurde dabei verhaftet und wartet nun auf seine Hinrichtung, die für heute, Mittwoch angesetzt ist.
Zum Urteil kam es in einem undurchsichtigen Prozess, wobei Soltani nicht einmal ein Anwalt gewährt wurde, wie die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtet. Die Anklage? Moharebeh – das persische Wort bedeutet so viel wie «Kriegsführung gegen Gott». Darauf steht in der Islamischen Republik nach ihrer Auslegung der Scharia die Todesstrafe.
Soltanis Familie erfuhr gemäss Hengaw erst am Montag von seinem Todesurteil. Ihnen soll ein letztes Treffen mit ihm gewährt worden sein.
Das ist Erfan Soltani. Er ist 26 Jahre alt. Am Samstag, 10. Januar 2026, nahm er in Karaj, nordwestlich von Teheran, an einer Demo für mehr Freiheit in Iran teil. Er wurde von Schergen des Mullah-Regimes festgenommen und in einem Schnellprozess, ohne einen Anwalt haben zu dürfen,… pic.twitter.com/m75gYw99Nk— Hasnain Kazim (@HasnainKazim) January 14, 2026
Trump droht
US-Präsident Donald Trump erneuerte seine Drohungen gegen das islamistische Regime in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. «Wir werden sehr hart reagieren», so Trump, sollten Demonstranten hingerichtet werden.
EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026
Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt
Genaueres wollte Trump dazu nicht preisgeben, nur: «Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.» Der US-Präsident hatte die iranische Bevölkerung zuvor in einem Post auf Truth Social aufgefordert, weiter zu demonstrieren. Hilfe sei unterwegs.
(rbu)