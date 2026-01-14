wechselnd bewölkt
Iran

Irans Regime will Erfan Soltani am Mittwoch hinrichten – Trump droht

Erfan Soltani, Iranian protester scheduled to be executed January 14 2026 in Iran
An Erfan Soltani will das Mullah-Regime ein Exempel statuieren.Bild: Screenshot X

Irans Regime will Erfan Soltani (26) heute Mittwoch hinrichten – Trump droht

14.01.2026, 11:3914.01.2026, 12:36

Erfan Soltani ging in der iranischen Grossstadt Karadsch auf die Strasse, um gegen das Mullah-Regime zu demonstrieren. Der 26-Jährige wurde dabei verhaftet und wartet nun auf seine Hinrichtung, die für heute, Mittwoch angesetzt ist.

Zum Urteil kam es in einem undurchsichtigen Prozess, wobei Soltani nicht einmal ein Anwalt gewährt wurde, wie die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtet. Die Anklage? Moharebeh – das persische Wort bedeutet so viel wie «Kriegsführung gegen Gott». Darauf steht in der Islamischen Republik nach ihrer Auslegung der Scharia die Todesstrafe.

Soltanis Familie erfuhr gemäss Hengaw erst am Montag von seinem Todesurteil. Ihnen soll ein letztes Treffen mit ihm gewährt worden sein.

Trump droht

US-Präsident Donald Trump erneuerte seine Drohungen gegen das islamistische Regime in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. «Wir werden sehr hart reagieren», so Trump, sollten Demonstranten hingerichtet werden.

Genaueres wollte Trump dazu nicht preisgeben, nur: «Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.» Der US-Präsident hatte die iranische Bevölkerung zuvor in einem Post auf Truth Social aufgefordert, weiter zu demonstrieren. Hilfe sei unterwegs.

(rbu)

Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 11
Iran-Proteste 2026

Seit rund zwei Wochen gehen in Iran Menschen auf die Strasse. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Heftige Proteste im Iran – Demonstrierende fordern Tod des Regimes
Video: watson
avatar
Habibti03
14.01.2026 11:57registriert August 2019
Einfach nur schlimm & unfassbar traurig...
602
avatar
Die - Vladi!
14.01.2026 12:08registriert Oktober 2024
«Kriegsführung gegen Gott»
Wenn ich diesen himmeltraurigen Schwachsinn bur schon lese, könnte ich die ganze Schw...Bande der iranischen Führung zur Hölle schicken. Wer, um alles in der Welt, gerät bei einer solchen "Anklage" nicht automatisch aus der Fassung?
571
avatar
LiquidIce
14.01.2026 12:15registriert Juli 2018
«Kriegsführung gegen Gott». Darauf steht in der Islamischen Republik nach ihrer Auslegung der Scharia die Todesstrafe.

Ich hoffe damit verstehen es wirklich alle Leute, dass diese Kultur/Religion nicht vereinbar ist mit den westlichen Werten, die wir hier pflegen. Damit meine ich vor allem, die Free-Gaza-Fraktion, die mit ihren Handlungen genau solche Steinzeitkulturen unterstützten.
7016
11
