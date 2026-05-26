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Explosion an Tanker vor Küste Omans – Treibstoff ausgetreten

Explosion an Tanker vor Küste Omans – Treibstoff ausgetreten

26.05.2026, 15:1826.05.2026, 15:20

Vor der Küste des Oman hat sich an einem Tanker nach einem mutmasslich iranischen Angriff eine Explosion ereignet. Der Kapitän habe eine Explosion am Schiffsrumpf gemeldet, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute mit.

Die Besatzung sei in Sicherheit, es sei aber Treibstoff ausgetreten und ins Meer geströmt. Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend vorsichtig zu befahren.

Weil sich die Explosion nahe der Wasserlinie ereignete, könnte es sich um einen Angriff mit einem Drohnenboot handeln oder mit einer Haftmine, die am Schiffsrumpf angebracht wurde.

Seit Beginn des Iran-Kriegs vor drei Monaten wurden mehrfach Schiffe in der Strasse von Hormus und angrenzenden Gewässern angegriffen. Weil die Meerenge faktisch für den Schiffsverkehr geschlossen ist, stecken nach US-Angaben rund 22'500 Seeleute an Bord von mehr als 1'550 Handelsschiffen im Persischen Golf fest. (sda/dpa)

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