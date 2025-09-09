wechselnd bewölkt17°
International
Iran

Iran: Neue Vereinbarung mit internationalen Atominspektoren

epa12364680 Egyptian Minister of Foreign Affairs Badr Abdelatty (C), Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi (L), and Rafael Grossi, the Director General of the International Atomic Energy Agency (R), ...
Die Verhandlungen wurden in der ägyptischen Hauptstadt Kairo geführt.Bild: keystone

Iran und IAEA erzielen Einigung – Streit um Uranbestände bleibt

09.09.2025, 21:0909.09.2025, 21:12
Mehr «International»
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi looks on during a meeting with Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi, and Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty, at ...
Irans Aussenminister Abbas Araghtschi war an der Verhandlung anwesend.Bild: keystone

Der Iran meldet einen wichtigen Schritt im Streit mit den UN-Atomwächtern. Man habe sich mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die «Modalitäten des Umgangs in der neuen Situation» nach dem Krieg verständigt, sagte der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Ismail Baghai, dem staatlichen iranischen Rundfunk.

Dieses Ergebnis wurde in der ägyptischen Hauptstadt Kairo erzielt, wo IAEA-Chef Rafael Grossi mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi sowie dessen ägyptischen Kollegen Badr Abdel-Atti Gespräche führten. «Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung», schrieb Grossi auf der Plattform X. Details der Vereinbarung wurden von der IAEA vorerst nicht bekanntgegeben.

Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi looks on during a meeting with Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi at T ...
IAEA-Chef Rafael Grossi hat mit Abbas Araghtschi verhandelt.Bild: keystone

Seit Wochen verhandelte die Atomenergiebehörde in Wien mit iranischen Vertretern über die Wiederaufnahme von Inspektionen. Dabei steht vor allem der Verbleib von mehr als 400 Kilogramm Uran im Fokus, das laut IAEA einen beinahe Atomwaffen-tauglichen Reinheitsgrad hat.

Bislang hat Teheran die IAEA nicht darüber informiert, wo und in welchem Zustand dieses Material nach den Angriffen auf seine Atomanlagen vom Juni ist. Der Iran habe Fristen für entsprechende Berichte verstreichen lassen, sagte Grossi gestern Rande einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. Der Iran befürchte, dass Israel aufgrund solcher Informationen den Iran erneut bombardieren könnte, hiess es aus westlichen diplomatischen Kreisen in Wien.

Sorgen vor neuem Krieg gegen Iran

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert, darunter auch die unterirdische Anlage Fordo. Israels Regierung begründete das Vorgehen mit einer Bedrohung durch Irans Atom- und Raketenprogramm. Zahlreiche Juristen stuften den Krieg als völkerrechtswidrig ein. Zuletzt hatte Irans Regierung Sorgen über einen neuen Krieg geäussert.

Bunkerbrecher-Bombe: Damit attackierten die Amerikaner den Iran

Hintergrund des Atomstreits sind Befürchtungen des Westens, der Iran könne nach Atomwaffen streben. Teheran weist dies zurück. Der Iran hatte sich im Wiener Atomabkommen bereits einmal verpflichtet, sein Nuklearprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. In seiner ersten Amtszeit kündigte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung jedoch einseitig auf. Faktisch umgesetzt wird der Deal schon seit Jahren nicht mehr. (sda/dpa)

Sozialdemokraten von Ministerpräsident Støre gewinnen Wahlen in Norwegen
In Norwegen ist die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen.
Dem vorläufigen Endergebnis der Wahlbehörde zufolge erhielt Støres Partei 28,2 Prozent aller Stimmen. Der 65-Jährige, der seit 2021 Ministerpräsident ist, hat somit gute Chancen auf eine zweite Amtszeit – denn um regieren zu können, braucht eine Partei oder Koalition in Norwegen keine parlamentarische Mehrheit.
Zur Story