Irland

Iran: Irische Rockband U2 widmet neuen Song junger Iranerin

Band U2 widmet iranischem Opfer der Frauenbewegung einen Song

23.02.2026, 07:5623.02.2026, 07:56

Die irische Rockband U2 hat auf ihrer jüngsten EP «Days of Ash» einen Song einer jungen Iranerin gewidmet, die bei der Frauenbewegung 2022 ums Leben kam. Der Titel «Song of the Future» erinnert an die 16-jährige Sarina Esmailsadeh.

Offiziell hiess es damals, sie habe sich das Leben genommen. Angehörige widersprachen jedoch und sprachen von Polizeigewalt und dass sie mit einem Schlagstock getötet worden sei.

Die Widmung an Esmailsadeh ging im Iran sehr schnell viral und viele würdigten U2-Frontmann Bono, dass er sich für die Opfer der Unruhen im Iran einsetzt. Laut U2 auf der Platform X soll «Song of the Future» Esmailsadehs freien Geist sowie das Versprechen und die Hoffnung ihres kurzen Lebens einfangen.

Die Frauenbewegung wurde durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelöst. Die 23-Jährige war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch zu sehen waren. Kurz darauf starb sie im Polizeigewahrsam. Laut offiziellen Angaben starb sie eines natürlichen Todes. Kritiker hingegen behaupten, sie sei von der Sittenpolizei getötet worden.

Daraufhin brachen im Herbst 2022 die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Die Sittenpolizei im Iran ging rigoros dagegen vor und die Justiz liess mehrere Demonstranten hinrichten. Die Bewegung zeigte dennoch Wirkung. Seither verzichten viele Iranerinnen auf das obligatorische Kopftuch. Auch ein neues Gesetz im Parlament und strenge Strafen konnten an ihrer Haltung nichts ändern. (sda/dpa)

