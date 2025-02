Prinz und Religionsführer: Aga Khan stirbt mit 88 Jahren

Die Glaubensgemeinschaft ist gut organisiert und wirtschaftlich erfolgreich: Erträge kommen zum grossen Teil Bildungs- und Entwicklungseinrichtungen zugute. Sie sollen die Ismailiten mit den politischen Ideen der westlichen Welt und deren technischen Entwicklungen vertraut machen und zur wirtschaftlichen Entwicklung in Asien und Afrika beitragen. Der Aga Khan gründete die Entwicklungshilfeorganisation «Aga Khan Development Network» mit Sitz in Genf. Sie umfasst verschiedene wohltätige Einrichtungen, etwa im Gesundheits-, Bildungs- und Architekturbereich.

Der Aga Khan kam in Creux-de-Genthod im Kanton Genf zur Welt.

Der Aga Khan kam in Creux-de-Genthod im Kanton Genf zur Welt. Bild: keystone

Die Ismailiten, eine liberale Strömung des schiitischen Islams, sind als Religionsgemeinschaft weltweit verbreitet. Ihre Anhänger leben vor allem in Asien, Afrika und dem Mittleren Osten, aber auch in Europa, Nordamerika und Australien. Laut der Gesellschaft für bedrohte Völker gibt es etwa 18 Millionen Ismailiten. Da ihre Glaubenslehre beträchtlich vom orthodoxen Islam abweicht, sehen sie sich bis heute Anfeindungen anderer islamischer Gruppierungen ausgesetzt.

Das Oberhaupt der muslimischen Ismailiten, Karim Aga Khan IV., ist nach Angaben der Glaubensgemeinschaft sowie der von ihm gegründeten Einrichtung «Aga Khan Development Network» mit 88 Jahren verstorben. Karim al-Husseini, wie der Aga Khan auch hiess, starb am Dienstag in Portugals Hauptstadt Lissabon im Kreise seiner Familie, wie die Religionsgruppe auf ihrer Internetseite mitteilte. Wer ihm als geistlicher Führer nachfolgt, soll demnach noch verkündet werden. Die Nachfolge bestimme das Testament des Verstorbenen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Stärkstes Erdbeben gemessen – das ist gerade in Griechenland los

Über 550 Mal hat die Erde rund um die Ferieninsel Santorini in den letzten 72 Stunden gebebt. Die Erderschütterungen nehmen derzeit an Stärke zu, was darauf hindeutet, dass das Hauptbeben noch bevorsteht.

Die Erdbeben nordöstlich der griechischen Ferieninsel Santorini nehmen kein Ende. Allein in den letzten drei Tagen gab es dem Athener Institut für Geodynamik zufolge über 550 mittelschwere Erdstösse mit Stärken zwischen 3 und 4,9. Ungezählt sind die vielen kleineren Beben in der Region.