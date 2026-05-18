San Diego: Schüsse in Moschee, laut Medien ein Todesopfer

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Bild: sc/x.com

Nach Berichten über einen Schützen in einem islamischen Zentrum in San Diego hat die Polizei in den USA erste Entwarnung gegeben. Es gebe derzeit keine Bedrohung mehr, teilte sie auf X mit. Nähere Angaben zu möglichen Angreifern oder Opfern machte sie nicht.

Der lokale Zweig des Nachrichtensenders NBC berichtete unter Berufung auf hochrangige Polizeibeamte, dass zwei Verdächtige gestorben seien. Ein Sprecher des Rats für amerikanisch-islamische Beziehungen (CAIR) bestätigte zudem am Abend, dass ein Besucher der Moschee bei dem Vorfall getötet worden sei. Weitere Personen würden derzeit in einem Spital in San Diego behandelt, schrieb NBC weiter.

Die Polizei hatte mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert. Auf Helikopter-Aufnahmen war zu sehen, wie Beamte in Schutzausrüstung das Gebäude in einem Vorort der kalifornischen Stadt betraten. Ebenfalls war zu sehen, wie Menschen unter Polizeischutz von dem Gebäude weggeleitet wurden, darunter viele Kleinkinder.

Die umliegenden Strassen und eine anliegende Autobahn waren von Dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Die Polizei richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein. Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine islamische Schule.

Ein Augenzeuge hatte gegenüber dem US-Sender CBS erzählt, er habe rund 30 Schüsse einer halbautomatischen Waffe gehört. Die Moschee sei während der Ferienzeit gut besucht, sagte er weiter.

(cpf)