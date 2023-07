Tausende Israelis protestieren wieder gegen Schwächung der Justiz

Israels Parlament hatte am Montag ein Gesetz der umstrittenen Justizreform verabschiedet, das die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Der Schritt heizte die Proteste im Land erneut an. Kritiker sehen Israels Demokratie bedroht. Seit Monaten gehen Hunderttausende Israelis regelmässig gegen den von der rechts-religiösen Regierung vorangetriebenen Justizumbau auf die Strasse. In letzter Zeit kam es dabei auch zu gewaltsamen Konfrontationen mit der Polizei. (sda/dpa)

Die Demonstrantinnen und Demonstranten am Donnerstag in Tel Aviv. Bild: keystone

Tausende Israelis haben am Donnerstagabend in der Küstenstadt Tel Aviv erneut gegen die Schwächung der Justiz und die rechts-religiöse Regierung demonstriert.

