«Mr. Nice Guy»: Israel warnt vor Partydroge mit Rattengift

Israels Gesundheitsministerium hat am Samstag in einer dringenden Mitteilung vor dem Gebrauch einer vergifteten Partydroge gewarnt. Binnen einer Woche seien 34 junge Menschen in Krankenhäuser im Norden des Landes gebracht worden, nachdem sie die als «Mr. Nice Guy» bekannte Droge konsumiert hätten, hiess es in der Mitteilung. Diese sei mit einem Gerinnungshemmer vermischt worden, der auch als Rattengift diene.

Laut israelischen Medienberichten wird vermutet, dass das synthetische Cannabinoid, das einst die Strassen von Tel Aviv beherrscht habe, von den jungen Leuten zusammen mit gerinnungshemmenden Mitteln eingenommen wurde, um die Droge schneller wirken zu lassen.

31-Jähriger gestorben

Bei Gebrauch bestehe «unmittelbare Lebensgefahr». Ein 31-jähriger Mann sei am Montag daran gestorben. Es seien bereits mehrere Tatverdächtige festgenommen worden.

Am Samstag wurden laut der Mitteilung acht Menschen mit Blutungen in Krankenhäuser gebracht. Einer davon sei in kritischem Zustand.

Werbung für die Substanz. screenshot: timesofisrael.com

Die Droge «Nice Guy» wird in Israel unter anderem illegal an Kiosken verkauft, auch unter den Namen «Mabsuton» und «Mastulon». Nach Angaben des Israelischen Suchtzentrums enthalten diese für gewöhnlich künstliche «Cannabinoide».

Der Konsum kann schwere gesundheitliche Schäden verursachen und unterliegt auch in Westeuropa den Bestimmungen der Arznei- oder Betäubungsmittelgesetze.

Im Jahr 2011 wurden «Mr. Nice Guy» und andere synthetische Cannaboide, die in Israel immer populärer wurden, verboten. Zuvor waren sie vom Ausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt in der Knesset genehmigt worden.

(dsc/sda/dpa)