Regierungswebseiten in Israel nach Cyberangriff nicht erreichbar

In Israel sind Internetseiten der Regierung durch einen Cyberangriff lahmgelegt worden. Dies teilte die israelische Cyber-Direktion am Montag mit. Durch eine DDoS-Attacke seien mehrere Webseiten nicht erreichbar.

Russische Stars trauern um ihre heile Instagram-Welt

Instagram ist in Russland nicht mehr erreichbar. Für viele russische Stars der Plattform wird das nun zum Problem. Eine von ihnen beklagt sich bitterlich. Aber nicht etwa wegen der vielen Kriegsopfer.

Seit heute ist endgültig Schluss. Instagram ist nun nach Twitter und Facebook in Russland nicht mehr erreichbar. Wie Journalisten einhellig berichten, darunter Kollegen der Nachrichtenagentur AFP, aktualisierte sich die Social-Media-Plattform am Montagmorgen nicht mehr. Nur über heimliche Umwege, wie verschlüsselte Zugänge, kann das auch in Russland so beliebte Netzwerk noch genutzt werden.