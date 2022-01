Netanjahu gegen Olmert: Rechtsstreit zwischen Ex-Regierungschefs

Die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten haben bereits Erfahrung mit dem Justizsystem gemacht. Nach seiner Verurteilung in einem Korruptionsprozess trat Olmert Februar 2016 eine 19-monatige Haftstrafe an. Er kam allerdings drei Monate früher wieder auf freien Fuss. Auch gegen Netanjahu läuft seit Mai 2020 ein Korruptionsverfahren. Die Ära des langjährigen Ministerpräsidenten war im Juni vergangenen Jahres zu Ende gegangen, er ist gegenwärtig Oppositionsführer. (saw/sda/dpa)

Netanjahu hatte im Mai letzten Jahres eine Diffamierungsklage gegen seinen Amtsvorgänger eingereicht und fordert Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 246'000 CHF. Olmert hatte Netanjahu, dessen Frau Sara sowie dessen Sohn Jair in einem Interview als unheilbar «psychisch krank» bezeichnet.

Rechtsstreit zwischen zwei ehemaligen Ministerpräsidenten in Israel: Benjamin Netanjahu hat Ehud Olmert im vergangenen Jahr verklagt, weil dieser ihn und seine Familie als «psychisch krank» bezeichnet hatte. Am Montagmorgen (08.00 Uhr MEZ) ist vor dem Friedensgericht in Tel Aviv eine erste Anhörung in dem Fall angesetzt.

Wohnhausbrand in New York fordert bisher 19 Tote nach offiziellen Angaben

Bei einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Menschen gestorben. Dies gab der New Yorker Bürgermeister Eric Adams am Sonntagmittag (Ortszeit) im Interview mit dem Sender CNN bekannt. Unter den Todesopfern sind auch Kinder. «Es gab Kinder, die verletzt wurden, und einige Kinder haben ihr Leben verloren», sagte Adams. Später sprach er auf Twitter von neun toten Kindern.