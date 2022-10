Israelischer Soldat durch Schüsse in Ost-Jerusalem getötet

Ein israelischer Soldat ist durch Schüsse an einem Kontrollpunkt in Ost-Jerusalem getötet worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen, die er in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers bei einem bewaffneten Angriff erlitten hatte.

Eine israelische Grenzwächterin am Tatort. Bild: keystone

Das teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Ein weiterer Israeli wurde schwer verletzt, ein Mensch wurde laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom von «Splittern» getroffen.

Ein Polizeisprecher erklärte, ein «Terrorist» habe auf beiden Israelis geschossen und sie schwer verletzt. Die Suche nach einem Verdächtigen laufe. Der israelische Ministerpräsident Jair Lapid bezeichnete die Schüsse als «schweren Anschlag», der sich während jüdischer Feiertage ereignete.

Am Samstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im Westjordanland nach palästinensischen Angaben bereits zwei Palästinenser getötet worden. Der Einsatz hatte sich laut der israelischen Armee gegen ein Mitglied der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gerichtet. (sda/afp)