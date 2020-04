48 Stunden mehr für Benny Gantz: Israels Präsident verlängert Frist zur Regierungsbildung

Trotz Corona enger Körperkontakt bei «Let's Dance» – so erklärt sich RTL

TV-Shows in Zeiten von Corona sind so eine Sache – und teils sehr skurril anzusehen: ZDF-Talker Markus Lanz oder ARD-Kollegin Anne Will stellen ihre Fragen aus einigen Metern Abstand vom Gast, Experten werden via Skype ins Studio geschaltet. Bei «DSDS» lässt Moderator Alexander Klaws die Kandidaten ihre Performance aus der Ferne einschätzen, die Jury wurde bereits auseinandergerückt, Publikum darf seit mehreren Wochen eh nicht mehr ins Studio, der Applaus kommt vom Band.

Überhaupt darf nur noch …