Ägypten: Mehrere Studenten im Mittelmeer ertrunken

24.08.2025, 17:0424.08.2025, 17:04
Das Mittelmeer nahe Alexandria. (Archivbild)Bild: keystone
An der ägyptischen Küste sind sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelmeer ertrunken. Eine Gruppe aus etwa 150 Studenten war westlich von Alexandria unterwegs, wie Medien berichteten. Eine Studentin sei bei starkem Wellengang und trotz eines Schwimmverbots, erkennbar durch eine rote Warnflagge am Strand, ins Wasser gegangen.
Während einer versuchten Rettung seien viele Kommilitonen zu ihr ins Wasser gesprungen und kurze Zeit später in den Fluten verschwunden. Sechs junge Frauen und Männer zwischen 15 und 21 Jahren ertranken, wie das Gesundheitsministerium gestern bestätigte.
Heute bargen Retter eine weitere Leiche aus dem Wasser. Der Mann im Alter von rund 20 Jahren war bei dem Notfall ebenfalls ins Wasser gesprungen, wie die Nachrichtenseite Al-Masri al-Jum berichtete. 24 weitere Menschen, die zu ersticken drohten, mussten ärztlich behandelt werden. (sda/dpa)
Das könnte dich auch noch interessieren:
Nach ihrem Schreiben an Wladimir Putin bekommt Melania einen Brief aus der Türkei. Die Frau von Präsident Erdoğan wendet sich mit einer Bitte an die First Lady.
Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat an Melania Trump appelliert, sich bei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für die palästinensischen Kinder im Gazastreifen einzusetzen, so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe. In einem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Brief an die First Lady der USA erklärte Emine Erdoğan, sie vertraue darauf, «dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62'000 unschuldige Zivilisten, darunter 18'000 Kinder, brutal getötet wurden».