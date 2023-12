Debatte um Fotos von halbnackten Gefangenen in Gaza entbrannt

Dem Hamas-Vertreter Reshig zufolge sind die Männer in einer Schule in Gaza festgenommen worden, die während der wochenlangen Bombardements der israelischen Armee als Flüchtlingsunterkunft diente. Die radikal-islamische Hamas sprach von «abscheulichen Verbrechen an unschuldigen Zivilisten».

Militärexperte John Spencer von der Militärakademie der USA schrieb auf X, es handle sich um einen normalen Vorgang der israelischen Armee, Gefangene zu zwingen, sich zu entkleiden. So lasse sich prüfen, ob diese Waffen oder Sprengstoffgürtel bei sich haben, was häufig der Fall sei, erläuterte Spencer. Seine Aussagen erklären allerdings nicht, warum die Bilder an die Öffentlichkeit gelangten.

Trump will am Montag in New Yorker Betrugsprozess nicht aussagen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in dem laufenden Betrugsprozess gegen ihn am Montag in New York nun doch nicht persönlich aussagen. Das teilte der 77-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform «Truth Social» mit. Er habe bereits «sehr erfolgreich und überzeugend» ausgesagt, schrieb Trump in Grossbuchstaben in einem längeren Statement. Es war erwartet worden, dass Trump in der Schlussphase des seit Anfang Oktober laufenden Prozesses am Montag als Zeuge der Verteidigung auftreten würde.