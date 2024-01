Israel vor UN-Gericht: Völkermord-Vorwurf haltlos und absurd

Das Gericht, das Konflikte zwischen Staaten klären soll, befasst sich zunächst mit einem Eilantrag Südafrikas, dass die Richter ein Ende des Militäreinsatzes anordnen sollen. Israel wies diese Forderung zurück. Damit würde dem Land das Recht auf Selbstverteidigung genommen. Eine Entscheidung über diesen Antrag wird in wenigen Wochen erwartet. (saw/sda/dpa)

Becker rechtfertigte die Angriffe im Gazastreifen mit dem Recht Israels auf Selbstverteidigung nach dem Angriff der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober vergangenen Jahres. Becker schilderte die Massaker, bei denen rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt worden waren, von denen bislang etwa die Hälfte wieder freigelassen wurde. «Israel will kein Volk zerstören, sondern ein Volk schützen, sein eigenes», sagte der Rechtsberater.

Israel hat vor dem Internationalen Gerichtshof den Vorwurf des Völkermords im Gaza-Krieg entschieden zurückgewiesen. Die von Südafrika erhobenen Vorhaltungen seien haltlos und absurd, sagte der Rechtsberater des israelischen Aussenministeriums, Tal Becker, am Freitag in Den Haag. Die Opfer des Gazakrieges und das Leiden der Zivilbevölkerung gingen allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas.

Tal Becker (2-R), Rechtsberater des israelischen Aussenministeriums, sitzt vor der Anhörung der Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag, Niederlande.

Tal Becker (2-R), Rechtsberater des israelischen Aussenministeriums, sitzt vor der Anhörung der Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag, Niederlande. Bild: keystone

