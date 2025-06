Ein Polizeiauto der italienischen Polizei. (Symbolbild) Bild: keystone

Italiener muss mit 94 Jahren ins Gefängnis

Wegen eines lange zurückliegenden Bankrotts hat ein Italiener im Alter von 94 Jahren eine Gefängnisstrafe antreten müssen.

Trotz seines hohen Alters wurde der Mann in eine Haftanstalt in Florenz gebracht, wo er nun seine Strafe verbüssen soll. Nach einem Bericht der Zeitung «Corriere della Sera» hatte es ein Richter zuvor abgelehnt, aus gesundheitlichen Gründen einen Aufschub zu gewähren oder die Strafe in Hausarrest umzuwandeln – das ist in Italien bei verurteilten Straftätern über 70 Jahren möglich.

Der frühere Unternehmer war bereits 2010 wegen Insolvenzbetrugs und Steuerdelikten zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde vergangenes Jahr in der Berufung bestätigt und damit rechtskräftig.

Am Donnerstag holte die Polizei den Mann dann ab, um den Haftbefehl zu vollstrecken. Rechtsanwalt Luca Bellezza sagte dem «Corriere della Sera», sein Mandant sei zuvor nicht darüber informiert worden. Er appellierte an die Justizbehörden, Gnade walten zu lassen. (sda/dpa)