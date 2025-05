Video: watson/lucas zollinger

Ferien der Hölle: 75'000 Touristen überfluten 8000-Seelen-Städtchen

Mehr «International»

Das mittelalterliche Städtchen Sirmione am Gardasee ist ein beliebtes Ferienziel. Während des Maifeiertags-Wochenendes strömten etwa 75'000 Touristen in das italienische Städtchen, das aber nur etwa 8000 Einwohner zählt. Fussgänger warteten am verlängerten Mai-Wochenende bis zu 40 Minuten am Stadttor, Autos und E-Busse steckten im Gedränge fest, wie die britische «Times» berichtet.

Video: watson/lucas zollinger

An Feiertagen und in der Hauptsaison sind die engen Gassen so überfüllt, dass selbst Rettungsfahrzeuge Schwierigkeiten haben, durchzukommen. Jährlich zählt das italienische Städtchen rund 1,4 Millionen Übernachtungen.

Massentourismus im Städtchen Sirmione am 3.Mai 2025. Bild: x/giornaledibrescia

Der Gardasee, eines der beliebtesten Urlaubsziele Italiens, sieht sich zunehmend mit den Herausforderungen des Massentourismus konfrontiert. Nun diskutiert die Stadtverwaltung über die Einführung einer Tagesgebühr für Touristen.

Diese Massnahme reiht sich in eine Reihe von Initiativen ein, die in Italien zur Bekämpfung des sogenannten «Overtourism» ergriffen werden. Ziel ist es, die Massenströme einzudämmen und die Lebensqualität der Einheimischen zu schützen, wie «Bild» berichtet. Bereits in Städten wie Venedig wurden Eintrittsgelder für Tagestouristen eingeführt, um die Auswirkungen des Massentourismus zu mildern. Vorschlag ist ein Online-Reservierungssystem, das den Zugang zum historischen Zentrum steuern könnte.

Sirmione am Gardasee. Bild: Shutterstock

Der Vorsitzende des Hotelierverbands, Marco Merlo, fordert verbindliche Obergrenzen für Besucherzahlen. Im Gespräch ist ein Ticketsystem für Tagesgäste, das auch die Online-Reservierung von Parkplätzen ermöglichen könnte. Ein Preis für die Tagesgebühr steht jedoch noch nicht fest, wie «Bild» berichtet. Massimo Padovan, Sicherheitsbeauftragter der Stadt, spricht sich für ein obligatorisches Buchungssystem aus. (les)