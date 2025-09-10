Über 2000 Vögel in Illegaler Transport in Italien gefunden

Über 2.000 Vögel – Illegaler Transport in Italien gestoppt

Die italienische Polizei hat einen illegalen Vogeltransport mit rund 2'200 Tieren gestoppt. Den Einsatzkräften fiel der Kleintransporter bei einer Verkehrskontrolle in der süditalienischen Stadt Villa San Giovanni auf.

Ermittler schätzen den Wert der gefundenen Vögel auf rund 200 000 Euro. Bild: Carabinieri Reggio Calabria

Das teilten die Carabinieri mit. Im Wagen befanden sich demnach selbstgebaute Käfige mit zahlreichen kleinen Vögeln, deren Arten in Italien geschützt sind, darunter Buchfinken, Stieglitze, Girlitze und Grünfinken.

Die Ermittler schätzen, dass der Verkauf der Vögel auf dem Schwarzmarkt einen Gewinn von rund 200'000 Euro eingebracht hätte. Dem Fahrer wird unter anderem Tierquälerei sowie die Haltung geschützter Wildtierarten vorgeworfen.

Die Carabinieri hielten den Fahrer des Transporters in der Nähe der Fähranlegestelle von Villa San Giovanni an. Die kalabrische Stadt liegt direkt an der Strasse von Messina, der Meerenge zwischen dem Festland und Sizilien.

Den Beamten habe sich nach dem Öffnen der flachen Plastikkäfige ein erschreckender Anblick geboten: Die Vögel wurden in den Boxen unter prekären Bedingungen gehalten, ohne ausreichend Platz und Luft, wie es hiess. Einige Tiere waren bereits verendet. Der lokale Veterinärdienst stellte dennoch fest, dass die meisten Vögel noch zur Freilassung geeignet waren, hiess es. Entsprechend konnte zahlreiche Vögel in ihrem natürlichen Habitat freigelassen werden. (sda/dpa)