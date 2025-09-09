Mutmasslich illegal getöteten Wolf in Graubünden gefunden

09.09.2025, 08:5409.09.2025, 08:54
Im Bündner Südtal Puschlav ist am Montag ein mutmasslich illegal getöteter Wolf gefunden worden. Das Raubtier wies gemäss einer Mitteilung eine Schusswunde auf. Nun wird ein Strafverfahren eingeleitet.
Im Bündner Puschlav sind zurzeit keine Wölfe zum Abschuss freigegeben. (Symbolbild)
Im Puschlav sind derzeit keine Wölfe zum Abschuss freigegeben, schrieb das Bündner Amt für Jagd und Fischerei (AJF) am Dienstag in einer Mitteilung. Kantonale Wildhüter hätten jedoch festgestellt, dass der gefundene Wolf an den Folgen eines Schusses starb. Die Kantonspolizei habe deshalb sofort die Ermittlungen aufgenommen.
Das tote, männliche Tier brachten die Behörden für weitere forensische und biologische Untersuchungen nach Bern ins Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI). Die Analyse soll weitere Informationen zum Tathergang ergeben. (sda)
Auge in Auge mit einem Wolf
1 / 6
Auge in Auge mit einem Wolf
Der «böse Blick»: Ein grosser männlicher Wolf merkt auf. Der Filmer ist unsichtbar versteckt und unter dem Wind, macht aber durch Imitation des Heulens auf sich aufmerksam. Die bersteinfarbene Iris der Wölfe war den Menschen so unheimlich, dass Hunde mit heller Iris getötet wurden.
quelle: videostill/stefano polliotto
«Ich bin total gegen Wolfsabschüsse » – Jäger hat klare Meinung
Video: watson
