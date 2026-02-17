bedeckt
Sannazaro: Brand zerstört Theater in Neapel komplett

Brand in Neapel: Historisches Theater Sannazaro zerstört

17.02.2026, 14:2417.02.2026, 14:24

Im Stadtkern von Neapel ist am Dienstag ein schwerer Brand ausgebrochen, der auch das historische Theater Sannazaro in der zentralen Strasse Via Chiaia erfasst hat.

Die Flammen breiteten sich schnell aus und beschädigten einen grossen Teil des Gebäudes. Die Kuppel des Theaters wurde vollständig zerstört. Medienberichten zufolge erlitten mindestens vier Anrainer Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Theater Sannazaro Napoli
Der Brand wurde mutmasslich durch einen Kurzschluss ausgelöst.Bild: Screenshot/X

Bewohner schilderten, dass die Luft bereits seit etwa 5 Uhr morgens kaum noch zum Atmen gewesen sei. Einige Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Vermutet wird, dass ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Bedeutende Kulturstätte

Das Theater, das 1847 erbaut wurde und grösstenteils aus Holz besteht, gilt als bedeutende Kulturstätte Neapels und als traditionsreiches Produktionszentrum für Theaterkunst. Die Theatermanagerin Lara Sansone, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann Sasà Vanorio leitet, brach in Tränen aus, als sie das Ausmass des Schadens sah.

Naples, Matteo Renzi on the stage of the Teatro Sannazaro speaks to his constituents in the audience. 17/02/2018, Naples, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRobertaxBasilex/xIPAx/xKontr ...
Das Theater von innen, im Jahr 2018.Bild: imago stock&people

Das Teatro Sannazaro ist eines der traditionsreichsten Theater in Neapel. Es wurde nach dem Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro benannt. Im Lauf seiner Geschichte entwickelte es sich zu einem bedeutenden Zentrum des neapolitanischen Theaters und spielte eine wichtige Rolle für die kulturelle Identität der Stadt.

Das Teatro Sannazaro steht für klassisches und modernes neapolitanisches Theater, für Komödien, Musikstücke und die Pflege regionaler Schauspielkunst. Bis heute gilt es als kulturelles Symbol Neapels und als wichtiger Bestandteil der traditionsreichen Theaterlandschaft der Stadt. (sda/apa)

