Mann rennt mit Waffe auf Kapitol zu – Polizei nimmt ihn fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe auf das US-Parlament zugerannt ist.

Mehr «International»

Der 18-Jährige habe am Dienstag ein Auto in der Nähe des Kongresses geparkt und sei dann mehrere Hundert Meter in Richtung des Gebäudes gelaufen, sagte der Chef des Polizeidienstes des Kapitols, Michael Sullivan.

Das US-Kapitol in Washington, D.C. Bild: keystone

Dann schritten Polizisten ein und befahlen dem Mann, seine Waffe niederzulegen, wie er sagte. Der Mann, der nicht aus der Gegend sei, habe gehorcht und sei in Gewahrsam genommen worden. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Georgia sei wegen des unerlaubten Führens eines Gewehrs sowie Besitzes einer unregistrierten Schusswaffe und unregistrierter Munition festgenommen worden, hiess es später.

Die Waffe war den Angaben zufolge geladen – das Motiv des Mannes war zunächst unklar. Die beiden Kammern des US-Parlaments – der Senat und das Repräsentantenhaus – haben aktuell keine Sitzungswoche. (sda/dpa)