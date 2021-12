Mindestens drei Tote bei Einsturz von Baukran in Turin

In Turin sind zwei Kräne eingestürzt und haben drei Menschen getötet. Warum es am Samstagvormittag zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt, wie die Rettungskräfte mitteilten. Zwei Arbeiter starben nach Angaben der Feuerwehr an der Unglücksstelle. Ein weiterer Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Ein vierter Arbeiter wurde ebenso wie zwei Passanten verletzt und in Kliniken gebracht.

Nach Angaben der Vigili del Fuoco (italienischer Feuerwehr- und Rettungsdienst) kamen mindestens drei Arbeiter, darunter ein 20-Jähriger, beim Einsturz des Krans auf ein siebenstöckiges Gebäude ums Leben. Mindestens drei Passanten wurden Berichten zufolge verletzt. Bild: keystone

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als die Arbeiter gerade dabei waren, einen Baukran aufzubauen. Dazu benutzten sie einen auf einem Lastwagen montierten Autokran. Dieser dürfte dann gebrochen oder eingeknickt sein, wie Bildern erahnen lassen. Er krachte in den Baukran, auf dem die Männer mit der Montage beschäftigt waren. Bei dem Einsturz kamen sie dann ums Leben.

In Italien haben Arbeitsunfälle in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen und Empörung gesorgt. Selbst die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi schaltete sich ein, um für mehr Sicherheit auf Baustellen zu sorgen.

(dsc/sda/dpa)