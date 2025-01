Meloni dementiert Vertrag mit Musks SpaceX-Firma

Musk ist inzwischen offizieller Berater des früheren US-Präsidenten Trump, der am 20. Januar ins Weisse Haus zurückkehrt. Wegen des freundschaftlichen Verhältnisses, das er seit längerer Zeit mit Meloni pflegt, wäre ein solches Geschäft besonders heikel. (sda/dpa)

Bloomberg zufolge sind die Verhandlungen über das Projekt bereits in fortgeschrittenem Stadium. Italiens Geheimdienste und das Verteidigungsministerium in Rom hätten dem Vorhaben mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereits zugestimmt, berichtete die Agentur ohne die Nennung einer genaueren Quelle. Von SpaceX gab es zunächst keine Stellungnahme.

Meloni liess jedoch dementieren, dass bereits Verträge oder Vereinbarungen geschlossen worden seien – das hatte allerdings auch niemand behauptet. Zugleich bezeichnete ihr Büro Berichte, wonach ein solches Geschäft am Wochenende auch Thema eines Blitzbesuchs beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Florida gewesen sei, als «schlicht lächerlich».

Die sozialdemokratische Partei PD sprach von «beunruhigenden Nachrichten», weshalb sich die Regierung sofort vor dem Parlament erklären müsse. Meloni bestätigte über ihr Büro lediglich, dass es zwischen dem Staatsapparat und SpaceX Gespräche über sichere Verbindungen für den Kommunikationsbedarf mit verschlüsselten Daten gebe, so wie mit anderen Firmen auch.

In Italien verlangt die Opposition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Aufklärung über ein mögliches Milliardengeschäft mit dem SpaceX-Konzern von US-Milliardär Elon Musk.

Beim Brand eines Wohnhauses in der russischen Region Kirow sind acht überwiegend ältere Menschen ums Leben gekommen. Drei Bewohner hätten sich nicht vor den Flammen retten können, berichtete die russische Staatsagentur Tass. In dem Haus im Dorf Kilmes in der Region Kirow, knapp 800 Kilometer nordöstlich von Moskau, waren zuvor elf Dorfbewohner untergebracht.