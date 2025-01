Musk-Freundin Meloni verhandelt mit SpaceX über Milliardendeal – das wissen wir

Für zusätzliches Aufsehen sorgte am Montag in Rom der Rücktritt der italienischen Geheimdienstchefin Elisabetta Belloni. Spekuliert wird, dass der plötzliche Abgang auf Meinungsverschiedenheiten zwischen Belloni und Meloni über SpaceX zurückzuführen sein könnte. Von dem Konzern selbst gab es zunächst keine Stellungnahme.

Bloomberg zufolge sind die Verhandlungen über das Projekt bereits in fortgeschrittenem Stadium. Italiens Geheimdienste und das Verteidigungsministerium in Rom hätten dem Vorhaben mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereits zugestimmt, berichtete die Agentur ohne die Nennung einer genaueren Quelle.

Zugleich bezeichnete ihr Büro Berichte als «schlicht lächerlich», wonach ein solches Geschäft am Wochenende auch Thema eines Blitzbesuchs Melonis beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Florida gewesen sei. Musk wurde nicht gesichtet; er hält sich seit Trumps Wahlsieg im November häufig im Anwesen des Republikaners auf.

Meloni bestätigte über ihr Büro, dass es mit SpaceX Gespräche über sichere Verbindungen mit verschlüsselten Daten gebe, so wie mit anderen Firmen auch. Sie liess jedoch dementieren, dass bereits Verträge oder Vereinbarungen geschlossen worden seien – was allerdings auch niemand behauptet hatte.

Microsoft will 80 Milliarden Dollar für KI-Rechenzentren ausgeben

Microsoft will allein im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Mehr als die Hälfte werde in den USA investiert, betonte der Software-Riese in einem Blogeintrag.