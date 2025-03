Papst hatte ruhige Nacht – Rückkehr in Vatikan weiter unklar

Nach zuletzt zuversichtlichen Signalen hat Papst Franziskus eine weitere ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht. Dies teilte der Heilige Stuhl am Morgen mit.

Am Dienstagabend hiess es aus dem Umfeld des 88-Jährigen, sein Zustand sei stabil. Ausserdem sei weiter eine leichte Verbesserung seines Zustands zu beobachten. Franziskus' Krankheitsbild bleibe jedoch komplex.

Kerzen für Papst Franziskus vor dem Spital in Rom. Bild: keystone

Seit fast vier Wochen wird das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. Franziskus wird weiter nahezu dauernd mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Tagsüber über einen Schlauch in der Nase, in der Nacht wird er meist mit einer Maske auf Nase und Mund mechanisch beatmet.

Rückkehr in den Vatikan weiter unklar

Der Vatikan bereitet sich trotz der zuletzt zuversichtlichen Signale derzeit noch nicht auf eine Rückkehr des Papstes in seinen Wohnsitz vor. Einen Termin für eine mögliche Entlassung aus der Klinik gibt es nicht. In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen, Franziskus' Wohnung in der Casa Santa Marta könne für weiterführende medizinische Behandlungen hergerichtet werden.

An diesem Donnerstag ist es zwölf Jahre her, dass Franziskus als Nachfolger des deutschen Pontifex Benedikt XVI. zum katholischen Kirchenoberhaupt gewählt wurde. Im April stehen im Vatikan zudem die grossen Feierlichkeiten zum Osterfest an. Es ist weiter unklar, wie die Feiern ablaufen werden. Normalerweise sind diese ein Veranstaltungsmarathon für den Papst. (dab/sda/dpa)