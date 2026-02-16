Dritter Skifahrer nach Lawine in Italien gestorben

Mehr «International»

Nach einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen ist auch der dritte verschüttete Skifahrer gestorben. Der 35 Jahre alte Mann erlag im Krankenhaus von Turin seinen schweren Verletzungen, wie die Klinik mitteilte. Das Unglück haben auch zwei weitere Skifahrer im Alter von 29 und 31 Jahren nicht überlebt.

Die drei Wintersportler wurden am Sonntag von einer Lawine verschüttet. (Symbolbild) Bild: EPA ANSA

Die Lawine hatte sich am Vormittag gegen 11.00 Uhr oberhalb des bekannten Wintersportortes Courmayeur gelöst. Die Skifahrer waren abseits der präparierten Pisten in einem Seitental unterwegs. Die Gegend wird oft für Abfahren im Tiefschnee genutzt. Nach Angaben der Bergwacht kommen alle drei Opfer aus Frankreich. Die Lawinengefahr war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht als besonders hoch eingeschätzt worden.

Seit Beginn des Winters hatten sich in den Alpen bereits mehrere tödliche Unglücke beim Abgang von Lawinen ereignet. Dabei kamen auch mehrere Deutsche ums Leben. (sda/dpa)