James Bond: Callum Turner gilt als neuer Favorit auf die 007-Rolle

Die Gerüchteküche um den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond brodelt seit Jahren. Anfang des Jahres berichtete die britische «Daily Mail», dass die Suche ein Ende haben könnte: Der 35-jährige Schauspieler Callum Turner soll die Rolle des legendären Geheimagenten übernehmen. Laut einer Quelle aus dem Umfeld des «Phantastische Tierwesen»-Stars hat Turner die Neuigkeit bereits in seinem Freundeskreis verbreitet.

Bei einer Pressekonferenz reagierte der Brite jedoch ausweichend auf eine entsprechende Nachfrage. «Ich werde das nicht kommentieren», antwortete Turner auf die Frage der Nachrichtenagentur dpa. Sein Schauspielkollege Tracy Letts schaltete sich daraufhin ein und scherzte, er selbst werde der neue Bond-Darsteller.

Beim nächsten Bond-Film, der bisher nur unter dem Arbeitstitel «Bond 26» bekannt ist, soll Denis Villeneuve Regie führen. Der kanadische Filmemacher, bekannt für «Dune» und «Blade Runner 2049», gilt laut «Daily Mail» als grosser Fan von Turner.

Übernimmt Dua Lipa den Titelsong?

Die Spekulationen um Craigs Nachfolge laufen seit seinem letzten Auftritt als 007 im Film «Keine Zeit zu sterben» aus dem Jahr 2021. Seitdem wird spekuliert, wer als Nächstes in die Rolle des Geheimagenten schlüpft. Namen wie Idris Elba, Henry Cavill und Tom Hardy waren bereits im Umlauf. Auch Aaron Taylor-Johnson galt lange als Favorit auf die Rolle.

Zudem gibt es auch Gerüchte um Callum Turners Verlobte. Popstar Dua Lipa könnte den Titelsong beisteuern. Damit würde die 30-Jährige in die Fussstapfen von Adele, Billie Eilish und Sam Smith treten.

Im August 2025 hatten der Schauspieler und die Musikerin in Jamaika Urlaub gemacht. Medienberichten zufolge sollen sie im berühmten «GoldenEye»-Resort in Oracabessa übernachtet haben, das einst James-Bond-Autor Ian Fleming gehörte.

