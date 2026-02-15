Nein, das ist keine verzweifelte Autorin, das ist Margot Robbie in «Wuthering Heights» (also auch verzweifelt). Bild: Warner Bros.

Frauen der Geschichte

«Wuthering Heights»: Das Leben der Brontë-Schwestern war so dramatisch wie ihre Romane

Charlotte, Emily und Anne lebten unter Umständen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und zauberten innerhalb weniger Jahre grosse Werke der Weltliteratur.

Ein Ort wie aus der Hölle

Die Zustände in der kleinen Industriestadt Haworth in Yorkshire sind katastrophal: Die Luft ist vom Rauch der Textilfabriken verschmutzt, es gibt keine Kanalisation, Abfälle, der Inhalt von Nachttöpfen, Innereien vom Schlachthof werden auf der Strasse entsorgt, wo sie oft wochenlang liegen bleiben. Bei Regen werden sie in die Hauseingänge geschwemmt. Die Miststöcke hinter den Häusern sind oft so hoch, dass sie die Fenster verdecken. Der Gestank ist mörderisch. Im feuchten Moorklima gedeihen Pocken, Masern, Keuchhusten, Scharlach, Typhus, Ruhr und Tuberkulose.

Die Lebenserwartung liegt bei 25,8 Jahren, 41 Prozent der Bevölkerung sterben vor dem sechsten Lebensjahr. Der Friedhof kann die Toten kaum mehr fassen, ihre Verwesungssäfte sickern ungehindert ins Trinkwasser. Gelegentlich ist dieses so schmutzig, dass selbst das Vieh sich weigert, es zu trinken.

Haworth steht nur stellvertretend für unzählige englische Industriestädte um 1850, doch es wird zum Studien- und Vorzeigeprojekt: Ein unglücklicher Pfarrer, der bereits seine Frau und fünf seiner sechs Kinder verloren hat, versucht nämlich, sein Städtchen zu retten, er holt einen bekannten Ingenieur und Politiker, der die Lage analysiert, und die beiden beginnen, Haworth gründlich zu sanieren.

Das Pfarrhaus der Brontës, direkt daneben liegt der giftige Friedhof. Bild: www.imago-images.de

Heute ist der Ort ein Bijou. Und das alte Pfarrhaus ein Museum, das drei Töchter des unglücklichen Pfarrers feiert: Charlotte, Emily und Anne Brontë. Drei Schwestern, die in Haworth Weltliteratur schrieben: «Jane Eyre», «Wuthering Heights», «Agnes Grey», «Villette», «Shirley», «The Tenant of Wildfell Hall», «The Professor» heissen die Romane der Brontë-Sisters. Charlottes «Jane Eyre» und Emilys «Wuthering Heights» waren bei ihrem Erscheinen 1847 sofort Tagesgespräch.

Abertausende pilgern jährlich zur Wirkungsstätte ihrer Idole, stapfen durchs Moor, suchen die Überreste des Gehöfts, das Modell stand für das verkommene Gut Wuthering Heights, betrinken sich im Black Bull, wo sich der einzige Bruder von Charlotte, Emily und Jane zu Tode soff, und kaufen im Museum Brontë-Sticksets und andere Souvenirs. Industrie gibt es in Howarth keine mehr, man lebt jetzt von den Brontës.

Von links: Charlotte, Emily und Anne Brontë, gemalt von ihrem Bruder Branwell. In der Mitte hatte er sich selbst gezeichnet, dann aber wieder nicht so erfolgreich übermalt. Bild: www.album-online.com

Sechs Kinder in sechs Jahren

Die Schwestern, die im Pfarrhaus zwar nicht in ärmlichen, aber äusserst bescheidenen Umständen lebten und oft nicht wussten, wie sie das Papier, auf dem sie schrieben, bei der grossen Feuchtigkeit trocken halten sollten, haben der Region einen Wohlstandsschub beschert. Und die neuste von vielen Verfilmungen ihrer Romane, Emerald Fennells «Wuthering Heights», wird für einen Zusatzschub sorgen, da ist man sich sicher.

Doch reisen wir zurück in die dunkle, dreckige Zeit von Haworth. 2500 Menschen leben da, der Ort gilt als hoffnungslos überbevölkert, die Familie Brontë hat Glück mit ihrem grossen Haus in der Nähe der Kirche. Das Haus ist bevölkert von Wunderkindern, allen voran Vater Patrick. Der Sohn armer irischer Bauern arbeitete erst in einer Weberei als Gehilfe, doch ein Geistlicher sah sein intellektuelles Potential und bezahlte ihm ein Theologie-Studium in Cambridge. Mutter Maria ist die Tochter von Kaufleuten in Cornwall. Zwischen 1814 und 1820 bringt sie sechs Kinder zur Welt, fünf Mädchen und einen Jungen.

To Withens, das Gehöft in der Nähe von Haworth, das als Vorlage für Wuthering Heights diente. Bild: www.imago-images.de

Maria und Patrick lieben Bücher über alles. Sie erlauben ihren Kindern, ihre Bibliothek uneingeschränkt zu benutzen. Kein Buch ist verboten. Und die Kinder verschlingen alles, was auf den Regalen steht. Geistliche Bücher, Abenteuer- und Liebesromane, Lyrik, für vieles sind sie zu jung. Das Feuer, das die Literatur in ihrer Fantasie entfacht, bringt alles in ihr Leben, was Haworth nicht hat, Wärme, Leidenschaft, Reichtum.

Flucht in Fantasy-Welten

1822 stirbt Mutter Maria an einer Krebserkrankung. 1825 fallen die beiden ältesten Töchter Elizabeth und Maria der Tuberkulose zum Opfer. Charlotte, der Bruder Branwell, Emily und Anne werden vom Vater unterrichtet und verbringen den Rest ihrer Tage mit Lesen oder in der Küche, wo ihnen die Köchin Schauergeschichten aus Yorkshire auftischt. Irgendwann beschliessen sie, sich ganz in tröstliche Fantasiewelten zurückzuziehen.

Charlotte und Branwell kreieren ein fiktives Reich namens Angria. Emily und Anne entscheiden sich für Gondal. Gut zehn Jahre lang widmen sie sich schreibend und malend ihren Märchenwelten, die an die Sagen rund um König Artus erinnern: Es wimmelt von bösen und guten, aber immer attraktiven Adeligen, von Intrigen, von Frauen, die entweder so brav leben wie die Brontës selbst oder verrucht und mondän sind und sich am liebsten mit rotem Samt und schwarzen Federn schmücken.

Blick übers Moor, in der Mitte die Überreste von Top Withens. Bild: www.imago-images.de

Die Gondal-Manuskripte von Emily und Anne haben nicht überlebt, doch die ehrgeizige Charlotte, die sich schnell zur Chefin ihrer Geschwister entwickelte, sorgte dafür, dass auch heute noch einiges aus dem Angria-Konvolut zugänglich ist. Leider, muss man sagen, es sind völlig uninteressante, viel zu detaillierte, überambitionierte Teenie-Konstrukte. Doch sie begründeten die Lieblingsbeschäftigung der Schwestern: das Schreiben.

Kleine Lieben und eine dumme Affäre

Obwohl allen klar ist, dass die Mädchen begabt sind, setzt die Familie ganz traditionell auf den Sohn. Branwell soll Künstler werden, finden der Vater und die Schwestern, er wird gefördert und verhätschelt, doch er ist psychisch zu labil, schwankt zwischen Jähzorn und Depressionen und wird schliesslich alkohol- und opiumsüchtig. Für Charlotte und Emily wird er zum unfreiwilligen Studienobjekt, ihre grössten, schwierigsten, unberechenbarsten, düstersten Helden werden später Züge von Branwell tragen, Charlottes Mr. Rochester in «Jane Eyre» und Emilys Heathcliff in «Wuthering Heights».

Charlotte Brontë. Bild: www.imago-images.de

Und dann beginnt das Erwachsenenleben. Am liebsten würden die vier ihr Pfarrhaus ja gar nicht verlassen, doch sie müssen. Den drei jungen Frauen steht nicht viel offen: Sie können heiraten oder als Gouvernante oder Lehrerin arbeiten, sonst nichts. Trotz all der romantischen Abenteuer, die sie ihren Heldinnen in Angria und Gondal angedichtet haben, sucht keine von ihnen einen Mann. Vielleicht ja auch, weil sie genau wissen, dass die reale Liebe niemals an die fiktive herankommen kann.

Zudem sind sie krankhaft schüchtern und finden sich hässlich, die sprichwörtlichen grauen Mäuse, sie kleiden sich auch am liebsten in Perlgrau, und Anne ist seit Geburt eine kränkliche Asthmatikerin. Gelegentlich gibt es eine kleine Schwärmerei für einen verheirateten Lehrer oder für einen Vikar ihres Vaters und umgekehrt. Gelegentlich setzt dann auch einfach der Tod des betreffenden Mannes der Schwärmerei ein Ende, die Zeiten sind brutal.

Der Entscheid zugunsten der Bildung fällt ihnen leicht. Charlotte und Emily besuchen gemeinsam Schulen in England und Brüssel, Anne wird Schülerin an einem Mädcheninternat, wo Charlotte unterrichtet. Dann suchen sich alle drei Anstellungen als Gouvernanten. Anne hat mit ihrer Familie am meisten Glück, doch dann beschliesst sie, Branwell im gleichen Haushalt eine Stelle als Hauslehrer zu beschaffen, wo er sofort eine Affäre mit der 17 Jahre älteren Dame des Hauses beginnt und diese zur Liebe seines Lebens erklärt. Seine Angebetete heisst – wie im thematisch ähnlich gelagerten Film «Die Reifeprüfung» (1967) – Mrs. Robinson.

Anne Brontë, nach einer Bleistiftzeichnung ihrer Schwester Charlotte. Bild: www.imago-images.de

Charlotte fällt eine Entscheidung

1845 haben die Schwestern genug. Charlotte ist 29, Emily 28 und Anne 25, sie wollen endlich wieder heimkehren und den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen. Sie haben von einer Tante etwas Geld geerbt und selbst ein bisschen verdient, jetzt wollen sie gemeinsam eine Schule im Pfarrhaus eröffnen. Zu ihrer grossen Frustration erhalten sie keine einzige Anmeldung, Haworth liegt zu ungünstig.

Da fällt Charlotte eine Entscheidung: Ab jetzt wird Literatur gemacht. Ab jetzt herrscht nur noch Selbstbestimmung, Schluss mit Anstellungs- und Abhängigkeitsverhältnissen. Sie glaubt an den zukünftigen Erfolg. Sie kratzt zusammen, was da ist, nämlich Gedichte. Und muss sich zähneknirschend eingestehen, dass Emily unter ihnen die beste Lyrikerin ist, sie findet sie «wild, melancholisch und erhebend». Zu dritt wollen sie einen Gedichtband veröffentlichen, selbstverständlich unter einem männlichen Pseudonym. Aus Charlotte wird Currer, aus Emily Ellis und aus Anne Acton Bell. Lange finden die drei «Gebrüder Bell» keinen Verlag, schliesslich gelingt es – sie verkaufen von ihrem Gedichtband genau zwei Exemplare.

So stellte man sich im 19. Jahrhundert den Alltag der Schwestern vor. Bild: www.imago-images.de

Romane müssen her! Die drei arbeiten monatelang völlig besessen und jede für sich, es herrscht da absolute kreative Autonomie, leider, denn sonst hätten Anne und Charlotte vor Abschluss ihrer Manuskripte herausgefunden, dass sie beide an Gouvernanten-Romanen arbeiten. Anne gewinnt das Rennen mit «Agnes Grey», dann vollenden Charlotte «Jane Eyre» und Emily «Wuthering Heights».

Doch es nützt Anne nichts, die Romane von «Currer» und «Ellis» sind sensationeller als der des zurückhaltenden «Acton» und werden von dem gemeinsamen Verleger bevorzugt behandelt: «Jane Eyre» erscheint am 19. Oktober 1847 (und bereits im Januar 1848 in Amerika), «Wuthering Heights» am 24. November (und ebenfalls 1848 in Amerika) «Agnes Grey» im Dezember 1847.

Doch was haben die drei da eigentlich geschrieben? Die Romane von Charlotte und Emily befinden sich irgendwo zwischen den Romanen ihrer berühmten Vorgängerinnen Jane Austen und Mary Shelley. Also zwischen «Pride and Prejudice» und «Frankenstein». Zwischen Stickrahmen und Monster. Denn es gruselt gewaltig bei den Schwestern.

Illustration aus einer «Jane Eyre»-Ausgabe von 1897. Bild: www.imago-images.de

«Jane Eyre»

In «Jane Eyre» verliebt sich die selbstbewusste junge Gouvernante Jane, die als Kind in Waisenhäusern gestählt wurde, in ihren steinreichen, geheimnisvollen Arbeitgeber Mr. Rochester, dessen prächtiges Landgut irgendwo in Yorkshire eines Nachts beinahe in Flammen aufgeht. Er erwidert ihre Liebe, doch als sie glücklich vor dem Altar stehen, eröffnet ein ungebetener Gast, dass Mr. Rochester bereits eine wahnsinnige Ehefrau auf seinem Dachboden versteckt habe, und auf dem direkten Weg zum Bigamisten sei. Das stimmt. Jane nimmt Reissaus und wird Lehrerin. Eines Tages hört sie in halbreligiöser Umnachtung Rochester nach ihr rufen. Sie erfährt, dass die Wahnsinnige das Haus endlich erfolgreich angezündet und sich vom Dach gestürzt habe und Rochester als blinder Krüppel zurückgeblieben sei. Da er nun a) Witwer ist und b) von Jane abhängig sein wird, beschliesst sie, ihn doch noch zu heiraten.

Mia Wasikowska als Jane Eyre (2011). Bild: www.album-online.com

«Wuthering Heights»

«Wuthering Heights» ist radikaler, spielt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Haworth und man darf ruhig davon ausgehen, dass die Schilderungen von provinzieller Brutalität, in denen sich Emily Brontë so furios ergeht, ihren Alltags-Beobachtungen entstammen. Emily erzählt eine eigenartige Romeo-und-Julia-Geschichte. Es gibt zwei Familen, die Earnshaws und die Lintons und dazwischen das tragische Liebespaar Catherine und Heathcliff. Die Earnshaws hausen auf einer windgepeitschen Anhöhe in einem völlig versifften Hof namens Wuthering Heights, die Lintons residieren im lieblicheren Tal in einem schicken Gut.

Dazwischen liegt ein Klassengraben. Die ehrgeizige Catherine heiratet einen Linton, doch sie und ihr Adoptivbruder Heathcliff lieben sich weiterhin. Beide sind entsetzliche Egomanen, die nichts über ihre Gefühle stellen und dafür alle anderen manipulieren und opfern. Catherine macht's nicht allzu lange, weil sie sich zu oft vor Sehnsucht rasend ins schlechte Wetter stellt, Heathcliff überlebt sie und plagt ganze zwei Generationen von Earnshaws und Lintons. Das Publikum ist gleichermassen begeistert und abgestossen von diesem gewalttätigen, rachsüchtigen Buch, dessen Liebespaar alle Konventionen verletzt.

Plakat zur «Wuthering Heights»-Verfilmung von 1939. Bild: www.imago-images.de

«Agnes Grey»

Anne erzählt dagegen in «Agnes Grey» weitgehend ihre eigene Geschichte, nämlich diejenige einer Pfarrerstochter, die Gouvernante wird und bei all ihren Anstellungen eine neue Höllenbrut von Kindern vorfindet. Die einen quälen Tiere, die anderen verlangen von der Gouvernante, ihr Fremdgehen während der Verlobungszeit zu decken. Schliesslich gerät Agnes an fromme Menschen, insbesondere an einen freundlichen Vikar, die beiden heiraten und Agnes zieht fortan die eigenen, selbstverständlich gelungenen, Kinder auf.

Im Gegensatz zu den Romanen ihrer Schwestern, ist Annes Buch weitaus zahmer, aber auch realistischer und subtiler und es erlebte in den Jahrzehnten nach ihrem Tod einen wachsenden Erfolg. Sofortigen Erfolg hat sie jedoch mit ihrem zweiten Roman «The Tenant of Wildfell Hall», der schon im Juni 1848 erscheint. Er handelt von einer missbräuchlichen Ehe, aus der die Frau flieht.

Juliette Binoche und Ralph Fiennes als Cathy und Heathcliff (1992). Bild: www.album-online.com

Der Tod schlägt zu

Bloss: Anne kann ihren Ruhm nicht geniessen. Zwei Monate nach Erscheinen ihres Buches, am 24. September, säuft sich ihr Bruder Branwell zu Tode, er ist 31 Jahre alt. Ihre Schwester Emily, 30, die zeitlebens nur ein Buch veröffentlicht haben wird, holt sich an Branwells Beerdigung eine Lungenentzündung. Ein Tuberkulose-Ausbruch hat sich im Körper der zarten, kleinen Frau (der Schreiner sagt, noch nie habe er für einen erwachsenen Menschen einen kleineren Sarg anfertigen müssen) bereits angebahnt, doch sie will sich nicht pflegen lassen, sie glaubt, der Arzt wolle sie vergiften. Am 19. Dezember ist sie so schwach, dass sie endlich in eine Arztvisite einwilligt. Gegen 14 Uhr stirbt sie unter Qualen, wie Charlotte überliefert.

Szene aus «Wuthering Heights» von Andrea Arnold (2011). Bild: www.imago-images.de

Emily hat Anne, 29, angesteckt. Im Gegensatz zu Emily glaubt diese krampfhaft an die wundersamen Heilungsmöglichkeiten der Medizin. Und sie wünscht sich einen Aufenthalt im ihr vertrauten Seebad Scarborough, sie ist sich sicher, dass sie dort genesen wird. Mit Charlotte und ihrer besten Freundin residiert sie Ende Mai in einem Luxushotel, in dem sonst ihre ehemalige Arbeitgeberin Mrs. Robinson zu logieren pflegte. Drei Tage lang geniesst sie den Aufenthalt, am 26. Mai 1849 stirbt sie. Ihre letzten Worte an die ältere Schwester sind: «Mut, Charlotte, Mut!»

Und plötzlich: Liebe!

Charlotte und ihr Vater sind die letzten Überlebenden ihrer Familie. Und sie beschliessen, ihren Mut zusammenzunehmen und die Dinge zu ändern. Vater Patrick holt Hilfe gegen die unhygienischen Zustände in Haworth. Charlotte reist nach London und überzeugt den Verleger, die Pseudonyme von Emily, Anne und ihr aufzulösen und ihre Romane künftig unter den richtigen Namen zu publizieren. Es geschieht zu ihrem grossen Vorteil, endlich wissen die vielen Verehrer von Currer Bell, wen sie mit Lob überschütten können und Charlotte gehört plötzlich zur Londoner Kulturszene.

Ein jüngerer Verlagsmitarbeiter macht ihr den Hof, doch sie entscheidet sich für den (ebenfalls jüngeren) Geistlichen Arthur Bell Nicholls, der ihr schon einmal einen Heiratsantrag gemacht hat und hartnäckig geblieben ist. Sie erwartet nichts von dieser Ehe, sie will bloss nicht mehr allein sein. Im Sommer 1954 – Charlotte ist 38, Arthur 35 – heiraten sie. Die Ehe tut beiden gut, Arthur ist in kürzester Zeit kugelrund und Charlotte fühlt sich plötzlich kerngesund. Im Winter ist sie schwanger. Doch im Januar schlägt die Krankheit, die alle ihre Schwestern dahingerafft hat, zu, und am 31. März 1955 verabschiedet sie von dem inzwischen so lieb gewonnenen Gatten mit den Worten: «Ich werde doch nicht sterben, oder? Wir waren doch so glücklich zusammen.»

Von links: Charlotte Brontë (Olivia de Havilland), Arthur Bell Nicholls (Paul Henreid), Emily (Ida Lupino) und Anne (Nancy Coleman) in «Devotion» von 1946. Bild: www.imago-images.de

Der Rest ist Literaturgeschichte. Und Filmgeschichte. Und Musikgeschichte. Jane Eyre und ihr Rochester wurden schon von Joan Fontaine und Orson Welles, von Charlotte Gainsbourg und William Hurt oder von Mia Wasikowska und Michael Fassbender gespielt. Heatcliff und Cathy von Laurence Olivier und Merle Oberon, von Ralph Fiennes und Juliette Binoche und neu von Jacob Elordi und Margot Robbie. Kate Bush sang «Wuthering Heights», Charli XCX hat zum Film ein ganzes Album herausgebracht.

Die kleineren, aber gerade geschlechter- und sozialgeschichtlich interessanten Bücher von Charlotte wirken wie sanfte Brisen über den sturmgeplagten Höhen um Haworth. Man hat sie zum Ausgleich dringend nötig. Denn die beiden grossen, lauten Romane von Emily und Charlotte werden für immer weiterleuchten, weiterbluten und weiterschreien.

Für diesen Artikel wurden die Romane der Brontë-Schwestern, Briefe von Charlotte Brontë und Essays von Frances Beer, Else-Marie Maletzke, Sabine Kipp, Pauline Nestor, Lucasta Miller, Sabrina Hausdörfer u.a. verwendet.