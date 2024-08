Einbrecher wird erwischt, weil er sich in ein Buch vertiefte

Der Einbrecher soll im Besitz teurer Kleidung gewesen sein, die er vermutlich am selben Tag in anderen Wohnungen gestohlen hatte.

Irgendwie so oder so ähnlich wird das ausgesehen haben.

Bild: Shutterstock

Doch dann kam etwas dazwischen. Und zwar das Buch über die griechische Mythologie – Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo (Die Götter um sechs. Die Ilias zur Cocktailstunde). Der Einbrecher setze sich hin und fing gemütlich an zu lesen. Denn er dachte, er sei alleine in der Wohnung. Allerdings wurde der ins Buch vertiefte Einbrecher vom Bewohner überrascht.

Tatsächlich wurde das Buch dem Einbrecher zum Verhängnis, wie italienische Medien berichten. Der 38-jährige Italiener soll in eine Wohnung in Rom eingedrungen sein, um zu stehlen.

Gute Literatur kann so packend sein, dass man schlicht vergisst, gerade einen Einbruch begangen zu haben. Das zeigt ein Vorfall in Italien.

