Lawine in Norditalien: 1 Toter und 2 Verletzte

Lawinenabgang im Piemont: 1 Toter und 2 Verletzte

02.01.2026, 16:54

Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Tourengeher ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergwacht mit.

Insgesamt vier Tourengeher waren ersten Erkenntnissen zufolge im Piemont an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 2'300 Metern von der Lawine erfasst wurden. Derzeit laufe noch eine Suchaktion nach möglichen Vermissten, hiess es. Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltet sich laut Bergwacht wegen der Wetterbedingungen schwierig. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:
Themen
Lawinenwinter1999
1 / 22
Lawinenwinter1999
Eine Lawine hat ein Restaurant am oberen Dorfrand von Wengen erfasst und zerstört. Das Besitzerehepaar konnte nur noch tot geborgen werden.
quelle: keystone / edi engeler
Hier rast eine gewaltige Lawine auf Bergsteiger in Nepal zu
Video: watson
