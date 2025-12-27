wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Frankreich

La Plagne und Mont Jovet: 2 Tote nach Lawinen

Lawinen in französischen Alpen fordern zwei Todesopfer

27.12.2025, 07:10

Bei Lawinenabgängen in zwei verschiedenen Wintersportorten in den französischen Alpen sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 60-jähriger Bergführer war in La Plagne in der Region Savoie in 2600 Metern Höhe mit fünf Skifahrern unterwegs.

Die Gruppe wurde von einer Lawine erfasst, wie die Präfektur mitteilte. Der Bergführer starb später im Spital durch Herzstillstand. Eine 50-jährige Frau aus der Gruppe wurde wegen mehrerer Verletzungen behandelt, zwei weitere Skifahrer wurden leicht verletzt.

Vier Langläufer mitgerissen

Einige Stunden später ging in der Nähe des Dorfes Valloire unterhalb des Mont Jovet in 2300 Metern Höhe eine weitere Lawine ab. Sie riss vier Ski-Langläufer mit. Einer von ihnen starb, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Die Lawinen ereigneten sich in Gebieten, die als risikoarm gelten. Die Wetterbedingungen der vergangenen Tage hätten die Gefahr jedoch erhöht, erklärten die Behörden. «Geringes Risiko bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht», warnte die Gendarmerie von Savoie. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lawinenwinter1999
1 / 22
Lawinenwinter1999
Eine Lawine hat ein Restaurant am oberen Dorfrand von Wengen erfasst und zerstört. Das Besitzerehepaar konnte nur noch tot geborgen werden.
quelle: keystone / edi engeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier rast eine gewaltige Lawine auf Bergsteiger in Nepal zu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Epstein-Opfer fordert Prozess gegen Andrew in den USA
Immer neue Anschuldigungen werden gegen Andrew Mountbatten-Windsor laut. Die Strafbehörden halten sich allerdings auffallend zurück.
Andrew Mountbatten-Windsor ist ein freier Mann, trotz erheblicher Anschuldigungen gegen ihn. Sein Name taucht in zahlreichen Dokumenten der Epstein-Akten auf. Scotland Yard will keine Ermittlungen einleiten. Doch der ehemalige Prinz könnte in den USA vor Gericht gestellt werden.
Zur Story